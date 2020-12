NEOČEKIVAN RASPLET UTAKMICE U BERLINU: Borussijin klinac postao najmlađi strijelac u povijesti Bundeslige

Nogometaši Union Berlina ostvarili su u petak neočekivanu pobjedu kad su na svom stadionu sa 2-1 (0-0) svladali dortmundsku Borussiju, koja je ovim porazom opasno ugozila svoje izglede u borbi za naslov prvaka.

Domaća momčad je oba pogotka postigla nakon udaraca iz kuta. Za 1-0 je u 57. minuti strijelac bio Nigerijac Taiwo Awoniyi, a za 2-1 je u 78. minuti glavom precizan bio Marvin Friedrich.

Poraz Borussije Dortmund pokvariti će priču o još jednom rekordu 16-godišnjeg njemačkog napadača Youssoufe Moukoka koji je u 60. minuti postigao jedini pogodak za goste i postao najmlađi strijelac u njemačkoj Bundesligi svih vremena.

1 – Youssoufa #Moukoko scores his 1st @Bundesliga_EN goal. At the age of 16y 28d, he becomes the youngest goal scorer in Bundesliga history. Historic. #FCUBVB pic.twitter.com/YTqzMgo8EC

— OptaFranz (@OptaFranz) December 18, 2020