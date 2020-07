NEOBIČAN POTEZ ORGANIZATORA WIMBLEDONA: Tenisači neće odigrati niti sekunde, a zaradit će bogatstvo

Preostala dva Grand Slam turnira u 2020. bi trebala biti odigrana

Organizatori otkazanog teniskog Grand Slam turnira u Wimbledonu odlučili su isplatiti novčane nagrade tenisačima i tenisačicama koji bi imali pravo izravnog plasmana u glavni turnir, kao i onima koji bi po renkingu ostvarili pravo nastupa u kvalifikacijama.

Iz All England Lawn Tennis Cluba (AELTC) su poručili da će 128 tenisačica i 128 tenisača, koliko ih čini glavni ždrijeb u pojedinačnoj konkurenciji dobiti po 25.000 funti. Manji iznosi bit će isplaćeni onima koji bi nastupili u kvalifikacijama, kao i onima koji bi zaigrali u glavnom turniru parova.

AELTC announces prize money in lieu of The Championships 2020 alongside initial decisions for The Championships 2021 ⬇️#Wimbledon — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2020

U priopćenju za javnost AELTC-a stoji da će ukupno biti isplaćeno 10 milijuna funti “nakon što su obavljene konzultacije vezane za isplatu osiguranja u slučaju otkaza turnira”.

Preostala dva Grand Slam turnira u 2020. bi trebala biti odigrana: US Open bi trebao biti održan bez nazočnosti gledatelja u već prije predviđenom terminu od 31. kolovoza do 13. rujna, dok je Roland Garros iz proljetnog prebačen u jesenski termin od 27. rujna do 11. listopada.