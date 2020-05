Hrvatski reprezentativac Dejan Lovren prije nekoliko dana otvorio je račun na Twitteru, a kako se čini najviše će ga koristiti za zezanciju s omiljenim suigračem Mohamedom Salahom. Nema dana da ga ne spomene, a sada mu se najbolji igrač Liverpoola odlučio javiti.

LOVREN ODLUČIO GDJE ĆE IGRATI SLJEDEĆE SEZONE? Vatreni se razotkrio tijekom prepiske s navijačima

“Kako si tako brzo dobio plavu kvačicu?”, upitao ga je.

“Rekao sam im da poznajem Mo Salaha i odmah se pojavila. Tri dana ranije pokušao sam s mojim imenom, vidjeli su poruku, ali nisu odgovorili…”, napisao je Lovren.

I said I know Mo Salah and the blue check mark appeared straight away. 3 days earlier I tried with my name but they seen it and no reply… https://t.co/0Uw4yYDaaT

— Dejan lovren (@Dejan06Lovren) May 22, 2020