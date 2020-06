Mađarski nogometni velikan Debrecen ispao je iz najjačeg ranga natjecanja zbog čega je došlo do potpunog kaosa na travnjaku. Debrecen je, naime u posljednjoj prvenstvenoj utakmici igrao 1:1 protiv Paksa i tako ostao bez šansi da zadrži mjesto u prvoj ligi.

Neuspjeh mađarskog kluba izazvao je bijes njihovih pristalica. Nakon utakmice su uletjeli na teren s namjerom da se obračunaju s nogometašima svog kluba. Vrijeđali su ih, gurali i tražili da skinu dresove pa je na koncu morala reagirati i policija,

Ovo je veliki šok za Mađare s obzirom na to da je Debrecen lani prvenstvo završio na trećem mjestu.

Cliftonvillle fans are not shocked by this scumbaggery from Debrecen. Nice to see them get relegated 🥰 https://t.co/jyhsf7ZpaU

— Caoimhe Rua (@CaoimheRua88) June 27, 2020