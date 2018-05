NELSON PRIJETI CRO COPU: ‘Prekinut ću njegovu tradiciju i ispisati povijest, želim biti prvi koji je pobijedio njega, Fedora, i Minotaura’

Uspije mu li to bit će rezerva na Bellatorovom Grand Prixju.

Američki MMA borac Roy Nelson, koji će se sljedećeg petka boriti s hrvatskim majstorom borilačkih vještina Mirkom Filipovićem, uvjeren je da će prekinuti jedan niz Cro Copa.

Njemu je, naime, pošlo za rukom osvetiti svoje poraze kad god mu se pružila prilika kao što je npr. bilo protiv Gabriela Gonzage u Krakowu. Upravo tome Cro Cop se nada i sada jer je od Nelsona doživio poraz 2011. Međutim, Amerikanac je uvjeren da će mu prekinuti tradiciju.

“Pobjedom protiv Cro Copa ću ispisati povijest. Jer, pobijedio je u svakom revanšu koji je imao. Ali ovaj put neće pobijediti”, rekao je Neslon u intervjuu s Jayem Glazerom, javlja Fightsite.

Priželjkuje revanš s Mitrioneom

Uspije mu li to bit će rezerva na Bellatorovom Grand Prixju. On je ispao u prvom kolu od Matta Mitrionea, no nada se povrtaku na turnir i osvajanju istog.

“Zatim ću odraditi četvrtu rundu s Mitrioneom i dovršit ćemo našu borbu. Nadam se da će Fedor biti uspješan u svom meču, jer onda ću se boriti protiv njega i postati prvi borac koji pobijedio Fedora, Cro Copa i Minotaura”, dodao je. Iako je Cro Cop posljednjih godina u znatno boljoj formi od njega to ga ne uznemiruje.

“Uopće me ne zanima koji Cro Cop će se pojaviti. Bitno je jedino da ja budem najbolja verzija Roya Nelsona”, završio je.