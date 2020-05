NEKADAŠNJI IGRAČ REAL MADRIDA UHIĆEN ZBOG DROGE: Za Kraljevski klub je igrao preko 100 puta

Španjolska policija uhitila je u Madridu bivšeg kolumbijskog nogometnog reprezentativca i člana Real Madrida Edwina Congu zbog trgovine drogom.

Osim njega u policijskoj akciji uhićeno je još devet osoba, a 43-godišnji Congo pušten je nakon ispitivanja.

Edwin Congo, formerly of Real Madrid, was arrested in a cocaine trafficking investigation along with 9 other people.

The Colombian, who currently works as a commentator for El Chiringuito de Jugones, was released after collaborating with Spanish police.https://t.co/9bZjEKxDj6 pic.twitter.com/YpxoXMJM9d

— Zach Lowy (@ZachLowy) May 12, 2020