Navijači bi sigurno pozdravili scenarij u kojem bi opet branio klupske boje

Veznjak Andrija Balić (23) glasio je za velikog talenta Hajduka. Predviđala mu se velika karijera kada je s nepunih 17 godina debitirao za Bijele. Igor Tudor gurnuo ga je u igru 14. travnja 2014. na utakmici sa Splitom. Međutim, samo dvije godine kasnije otišao je u Udinese. Od tada je gotovo zaboravljen i trenutačno igra za slovački klub Dunajská Streda.

[VIDEO] SVI SU GA VEĆ ZABORAVILI: Iznenadno buđenje jednog od najtalentiranijih mladih Vatrenih. Zabio spektakularan gol

Uspoređivali ga s Pirlom

“Je li ti nadimak ‘baby Pirlo’ predstavljao pritisak? Nije mi bio pritisak, bila mi je čast da me uspoređuju s igračem top klase, ali morao sam raditi na svom imenu, stvarati Andriju. U Hajduku sam se brzo etablirao u prvoj momčadi, ali i prije sam imao ponuda, već sa 16 godina iz Engleske, kasnije i iz Španjolske, gdje sam ja i htio otići, ali Hajduk je sve te ponude odbijao. Kasnije kad ja nisam negdje htio otići, oni su prihvatili, bilo je tu čudnih događaja, ali sada ne bih o tome”, otkrio je u razgovoru za Sportklub te je odgovorio na pitanje bi li se vratio u klub kada bi dobio ponudu.

O povratku

“Pa čujte, teško mi je na to odgovoriti, puno stvari igra ulogu, ali sigurno je da bih razgovarao i da bih razmotrio tu ponudu. Bi li do toga došlo, teško je reći. Moja je želja vratiti se u Hajduk svakako, je li to za dvije godine, ili na kraju karijere, svakako imam želju. Jednog daa…”, poručio je.

Također, rekao je da nije sasvim siguran je li prerano napustio Poljud.

“Možda da, a možda i ne. Ja sam stvarno htio još godinu, dvije igrati u Hajduku, razviti se, steći neko iskustvo, ali to nije bilo moguće. I Igrački i kao čovjek sam sazrio u Italiji, evo ne znam što bih na to odgovorio”, kazao je Balić.

Podsjetimo, nekada je Balić bio visokoprofilirani mladi hrvatski igrač, talent, reprezentativac, ali je možda malo prerano napustio Hajduk i zamijenio ga Udineseom, klubom koji igra u jednoj od najtežih i najnezahvalnijih liga za razvoj mladih igrača, talijanskoj Serie A. Balić se nije uspio nametnuti tadašnjem treneru, koji mu je, ruku na srce, dao premalo prilika, a onda je uslijedila kaotična situacija u kojoj je Udinese sve do njegove prve posudbe u Fortunu Sittard u siječnju 2019. godine, promijenio osam trenera.