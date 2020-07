NEĆE SE ODRŽATI DODJELA NAJUGLEDNIJE NOGOMETNE NAGRADE: Zbog pandemije koronavirusa ove godine nema Zlatne lopte

Slavni francuski list France Football u ponedjeljak je objavio kako se ove godine neće održati dodjela njihove nagrade “Zlatna lopta” (Ballon d’Or) za najboljeg nogometaša na svijetu.

Ta se nagrada dodjeljuje od 1956. godine, a ovo je prvi put u povijesti da je ceremonija otkazana.

Nagrada je prvi put dodijeljena 1956. godine najboljem nogometašu, a od 2018. novinari koji sudjeluju u izboru francuskog nogometnog magazina daju svoj glas i za najbolju svjetsku nogometašicu.

Tekuća sezona, koja se približava kraju, u većini je europskih zemalja izazvala prekid domaćih natjecanja od ožujka do lipnja, a završnice Lige prvaka i Europske lige tek trebaju biti odigrane. Europsko prvenstvo, koje je trebalo biti održano od lipnja do srpnja ove godine, odgođeno je za godinu dana.

“Iz sportske perspektive, dva mjeseca (siječanj i veljača) od jedanaest općenito potrebnih za stvaranje mišljenja i odlučivanje tko će podići trofeje, predstavljaju premalo za procjenu i prosudbu… Ne treba smetnuti s uma ni činjenicu da su ostale utakmice odigrane, ili će biti odigrane, u neuobičajenim okolnostima (bez gledatelja, s pet zamjena)”, izjavio je u priopćenju glavni urednik France Footballa Pascal Ferre.

🚨 BREAKING: The Ballon d’Or will not be awarded in 2020 due to the coronavirus, France Football have announced. pic.twitter.com/QDlMZg80Bc

— 433 (@433) July 20, 2020