NEĆE PAMTITI HRVATSKU PO DOBROM: Finski vozač otkrio kako je došlo do nesreće – ‘Već na ulasku u zavoj gubim automobil’

Belgijanci u Hyundaiju i20 Coupe WRC bili su najbrži na brzinskim ispitima

Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe vode na Croatia Rallyu nakon prva četiri brzinska ispita te su jutros gotovo savršeno započeli treće natjecanje ovogodišnjeg FIA Svjetskog prvenstva u reliju.

Belgijanci u Hyundaiju i20 Coupe WRC bili su najbrži na brzinskim ispitima jedan, dva i četiri te se na Zagrebački Velesajam vraćaju na podnevni servis s prednošću od 7,3 sekunde ispred posade Elfyn Evans/Scott Martin, viceprvaka prošlogodišnjeg Svjetskog prvenstva u Toyota Yaris WRC.

Svjetski prvaci koji brane naslov, posada Sébastien Ogier/Julien Ingrassia su treći s 5,0 sekundi zaostatka iza momčadskih kolega Evansa i Martina, a Hyundaijeve posade Ott Tänak/Martin Järveoja i Craig Breen/Paul Nagle su četvrti, odnosno peti.

“Imali smo pristojan nastup, vozim najbolje što mogu“, rekao je Neuville po završetku četvrtog brzinca. “Dvije posljednje etape su bile stvarno skliske. Uvjeti bi trebali biti manje-više jednaki za sve, ali došlo je do nekih zaista iznenađujućih promjena u gripu.”

Nakon nekoliko prvih kilometara početnog brzinca su izletjeli vodeći Kalle Rovanperä i Jonne Halttunen. Finci su neozlijeđeni, ali njihova Toyota Yaris WRC pretrpjela je veliku štetu, iako se nadaju da će ju moći popraviti za subotnji nastup.

“Jonne i ja smo dobro”, rekao je Rovanpera za WRC Plus All Live. “Bilo je to pred sam kraj brzinskog ispita, zadnja dionica nizbrdo, koja je bila stvarno skliska i veći dio etape prilično sam nisko upravljao automobilom. Pri ulasku u zavoj sam zakočio i pokušao skrenuti, ali već u ulasku u zavoj gubim automobil, nisam uspio doći u pravu trkaću liniju i zato smo izletjeli.”

Posada Ogier/Ingrassia su dovršili 6,94 kilometara dugu etapu Rude – Plešivica na petom mjestu i s probušenom lijevom stražnjom gumom nakon što su gotovo izletjeli na istom zavoju gdje su ispali Rovanperä i Halttunen. “Bio je to trenutak na istom zavoju gdje je izletio Kalle te smo skoro i mi otišli”, objasnio je Ogier. “Guma je pukla i izgubio sam gotovo šest sekundi. Ali nastavljamo.”

Nakon što su ostvarili nabolje vrijeme na početnom brzincu za 2,1 sekunde, posada Neuville/Wydaeghe su ponovno bili najbrži na drugom brzinskom ispitu, ovaj put s razlikom od 4,9 sekundi. Toyotine posade Ogier/Ingrassia i Evans/Martin ostvarile su identično najbrže vrijeme na trećem brzincu prije nego što su Neuville/Wydaeghe najbržim prolazom kroz četvrti brzinski ispit vratili prvom danu napetost.

Trojica najboljih odabrali su kombinaciju mekih i tvrdih guma Pirelli za jutarnju sekciju, dok su se Ott Tänak i Martin Järveoja odlučili za tvrde gume sa samo jednom rezervom na svom Hyundai i20 Coupe WRC. Estonci su ukupno četvrti, sa zaostatkom od 17,8 sekundi za vodećima.

“Ne kažem da je izbor guma bio pogrešan, ali osjećaj nije bio dobar”, rekao je Tänak za WRC Plus All Live. “Čak i ako je potpuno suho i sve izgleda suho, teško je držati kontrolu i moramo bolje paziti. Toliko je promjena na površini, a na svakom mjestu je drugačije i teško je biti siguran. Moramo sada dobro proučiti podatke. Danas popodne sigurno trebamo drugačiji pristup.”

Uz suvozača Renauda Jamoula, Adrien Fourmaux u potpunosti je iskoristio svoj prvi nastup u elitnoj WRC kategoriji. Francuz koji vozi za M-Sport Ford World Rally Team je ukupno šesti, a slijede ga momčadski kolege Gus Greensmith i Chris Patterson.

Posada Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais je na osmom mjestu, a Takamoto Katsuta i Daniel Barrritt su skliznuli na deveto mjesto nakon širokog otklizavanja na desnom skretanju i udaru u rub tijekom četvrtog brzinskog ispita. Japanski vozač Toyote završava etapu s probušenom lijevom stražnjom gumom.

WRC2 prvaci predvode

Branitelji naslova Mads Østberg i Torstein Eriksen (Citroën C3 Rally2) preuzeli su vodstvo WRC2 kategorije na trećem brzincu nakon što je prvoplasirana posada Nikolay Gryazin/Konstanin Aleksandrov (Volkswagen Polo GTI R5) izgubila vrijeme kada je teško prizemljenje probušilo prednju lijevu gumu. Gryazin/Aleksandrov su izgubili još vremena kada su zamalo sletjeli u jarak blizu cilja četvrtog brzinskog ispita. No, vratili su se na drugo mjesto svoje kategorije kada su Teemu Suninen/Mikko Markkula skliznuli s ceste na istom zavoju i izgubili više od 30 sekundi u Ford Fiesta Rally2 automobilu.

Andreas Mikkelsen i Ola Fløene, koji su bili treći u WRC2 kategoriji nakon prva dva relija, zaustavili su se na drugom brzinskom ispitu s oštećenim desnim stražnjim ovjesnim krakom na svojoj Škodi Fabiji Rally2 Evo. Yohan Rossel (Citroën C3 Rally2) zasad je vodeći na Croatia Rallyju u WRC3 kategoriji s 9,5 sekundi ispred Kajetana Kajetanowicza. Martin Koči predvodi u Junior WRC kategoriji u Ford Fiesti Rally4.

Poslijepodnevna sekcija započinje ponavljanjem etape Rude – Plešivica u dužini od 6,94 kilometra sa startom u 15:01. Posade se trebaju vratiti u servisni park na Zagrebački Velesajam radi servisa u 18:20.