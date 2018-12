NE ZABIJA I NE ASISTIRA, ALI ZBOG OVOG JE NAJBOLJI NA SVIJETU: Nabijajući loptu u zid sam je naučio potez kojim je srušio Ronalda i Messija!

Povijest nogometa puna je velikana, ali nitko do sada u istoj godini nije osvojio tri najvažnija pojedinačna priznanja. Luka je prvi koji je spojio nagrade za najboljeg nogometaša SP-a, FIFA-e i France Footballa.

Luka Modrić osvajač je Zlatne lopte! Dan nakon dodjele najprestižnije nogometne nagrade u Parizu ova rečenica još uvijek zvuči nestvarno. Jer, puno je puta posljednjih dana napisano kako ovu nagradu nikada nisu osvojile nogometne institucije poput Inieste, Xavija ili Tottija. A to je samo vrh ledenog brijega.

LUKA MODRIĆ STOJI UZ BOK CRUYFFU I ZIDANEU: Mali Hrvat pokorio je svijet, promijenio igru i postao jedan od najvećih

SVI UŽASI KOJE JE PROŽIVIO NISU GA SLOMILI: Priča o Modriću nije bajka, ali je njen vrhunac upravo postao bajkovit

Nadmašio dječački san

“Ovo je jedinstven osjećaj. Ponosan sam i počašćen. Teško se izraziti u ovim trenucima. Želim se zahvaliti svima koji su me doveli do ovog trenutka. Hvala mojim suigračima i trenerima u Realu, izborniku i suigračima iz reprezentacije, mojoj obitelji i prijateljima. Kao dijete sam sanjao da ću igrati za veliki klub i osvajati trofeje, a Zlatna lopta je bila više od dječačkog sna”, rekao je Modrić na svečanosti održanoj u pariškom Grand Palaiseu.

MODRIĆ DANAS IGRA ZA XAVIJA I INIESTU: Nakon svega što je napravio na terenu, večeras će ispraviti povijesnu nepravdu ove generacije

Prekrasno zdanje tako će zauvijek ostati mjesto na kojem je prekinuta desetogodišnja dominacija Lionela Messija i Cristiana Ronalda. Gotovo nitko nije očekivao da će upravo Modrić biti taj koji će dvojici ponajvećih nogometaša u povijesti stati na kraj. Međutim, na kraju će njegovo ime ostati upisano zlatnim slovima u nogometne anale.

Zidaneova uloga

Jedna od osoba koja je vjerovala u ovakav rasplet njegov je bivši trener u Real Madridu Zinedine Zidane. O tome je kapetan hrvatske reprezentacije progovorio u intervjuu za France Football.

“Kad je postao Realov trener u siječnju 2016. godine, pozvao me jednoga dana nakon treninga u ured i rekao mi kako me vidi kao igrača i što očekuje od mene. Rekao mi je da sam mu važan i, iznad svega, da me vidi kao igrača koji može osvojiti Zlatnu loptu. Kad vam tako nešto kaže osoba poput Zidanea, to vam strašno diže samopouzdanje.

Divio sam mu se kao igraču, a on je u meni vidio sebe, tihog i sramežljivog, i očekivao je da se otvorim, izražavam na terenu. Trebao me da igram ključnu ulogu u momčadi, u eri kad smo doista igrali dobro. Ali, iskreno, unatoč tim njegovim riječima, nisam vjerovao da mogu osvojiti Zlatnu loptu. Sve dok ove godine nisam osvojio sve ove ranije nagrade i vidio svoje ime među 30 finalista”, ispričao je Modrić.

U svom govoru neposredno nakon proglašenje prissjetio se i Harryja Redknappa, trenera iz vremena Tottnehama. Priznao je i da je Englez jedan najzaslužnijih osoba što je postao najbolji na svijetu. Upravo mu je Redknapp doa novu ulogu u momčadi kada ga je povukao dubinu veznog reda od kuda je bolje čitao igru i pokazao kreativnost.

Kako je sve počelo

A kako je sve počelo još je prije šest godina u razgovoru s poznatim novinarom, danas glavnim urednikom Telesporta Aleksandrom Holigom pojasnio nekadašnji čelnik NK Zadra Josip Bajlo.

“Skrenuli su nam pažnju na malog plavog dječaka koji je po cijele dane sam nabijao loptu na hotelskom parkiralištu. Bio je stvarno sitan i neuhranjen, ali vidjelo se da ima ono nešto”, kazao je svojevremeno Bajlo.

U istraživanju koje je Holiga proveo za potrebe jedne španjolske televizije te 2012. razgovarao je i pokojnim Tomislavom Bašićem, jednim od prvih Modrićevih trenera i jednom od najutjecajnijih osoba u njegovoj karijeri.

‘Modrić move’

“Luka je zapravo samouk. On je osnove tehnike naučio igrajući sam, nabijajući loptu, štopajući je, kontrolirajući, okrećući se u mjestu. Shvatio sam da mu to što je radio može pomoći u igri i puno smo radili na nadogradnji tog elementa. Pošto je uvijek bio manji od drugih bilo je posebno važno da u duelima može zaštititi kako sebe, tako i loptu, ostati na nogama i zadržati je”, pojasnio je tada Bajlo.

Znači, išao bi prema zidu s loptom u nogama, pucao, a onda uz minimum dodira kontrolirao dupli pas od mantinele i brzo se krenuo, opisao je Holiga u legendarnom tekstu ‘Šampion i bankomat‘, i dodao kako je ta bezbroj puta ponovljena sekvenca s parkirališta prešla je u instinkt i mišićnu memoriju.

To je, pojašnjava, postala osnova, a u radu s trenerom Bašićem usavršio je pokret koji će postati njegov zaštitni znak. Na tom uvježbanom pokretu Modrić će izgraditi veliku karijeru i nadmašiti svoje dječačke snove te postati najbolji hrvatski nogometaš u povijesti i igrač koji je mimo svih prognoza srušio desetljeće dugu dominaciju Ronalda i Messija.