NE SMIRUJU SE REAKCIJE NA SLUČAJ GOJUN: ‘I Naš Hajduk je dojavio je pokušaj namještanja utakmice, evo što se točno događalo’

Sportski direktor i glavni skaut su vrlo rezolutno odbili bilo kakvu pomisao na pokušaj namještanja utakmice

Nadzorni obor Hajduka oglasio se priopćenjem povodom otkazivanja suradnje voditelju Akademije Krešimiru Gojunu. Prvi čovjek omladinske škole Hajduka dobio je otkaz ‘zbog osobito teške povrede ugovora’ odnosno zbog optužbi prema sportskom direktoru Sašu Bjelanoviću da je od njega tražio, između ostaloga, da u svibnju uoči utakmice Hajduk II – Šibenik “pomogne NK Šibenik da izbori direktan ulazak u 1. HNL”.

PROCURIO MAIL KOJI ĆE IZAZVATI NEZAPAMĆENE POTRESE NA POLJUDU: Kompromitira li ovo Sašu Bjelanovića i upravu Hajduka?

NAKON ŠTO JE DOBIO OTKAZ, NE PRESTAJU PROBLEMI ZA ŠEFA HAJDUKOVE AKADEMIJE: Sportski direktor Bijelih podnio privatnu tužbu

“Nastavno otkazu voditelju Akademije HNK Hajduk “Luka Kaliterna”, Nadzorni odbor HNK Hajduk želi pojasniti kronologiju događaja, proces prikupljanja informacija i ulogu NO u ovom slučaju.

Na sjednici NO-a koja je održana sredinom svibnja gospodin Krešimir Gojun je članovima NO-a podijelio tekst koji je sam sastavio o stanju u Klubu, s obzirom na svoje područje djelovanja. Budući da je tekst bio uručen za vrijeme trajanja sjednice, a gospodin Gojun na sjednici nije usmeno spominjao niti pokazao namjeru razgovarati o navedenom događaju, članovi NO-a su ga pročitali tek sutradan. U tom tekstu se spominje “pokušaj namještanja utakmice sa Šibenikom” bez imenovanja bilo koje osobe”, započinje priopćenje objavljeno na službenoj klupskoj stranici.

Znaju imena

“Ubrzo nakon toga, Nadzorni odbor je obaviješten od Udruge Naš Hajduk da su i oni dobili informaciju o navodnom pokušaju namještanja utakmice Hajduk II – Šibenik, ovaj put s imenima djelatnika. Na svojoj sjednici NO odlučuje razgovarati sa svim ključnim osobama u ovom slučaju, a to su Marin Brbić, Saša Bjelanović, Mario Brkljača i Krešimir Gojun. Odlučili smo da će ispred Nadzornog odbora te razgovore obaviti član NO-a Nino Martinić. Nakon iscrpnih razgovora sa svom četvoricom, gospodin Martinić je podrobno izvijestio Nadzorni odbor te je NO potom i sastavio kratki zapisnik.

Predsjednik Uprave, sportski direktor i glavni skaut su vrlo rezolutno odbili bilo kakvu pomisao na pokušaj namještanja utakmice. Izričito su tvrdili da takva ideja s njima, kao ljudima i sportskim djelatnicima, nema nikakve veze. Krešimir Gojun je ostao pri svojim stavovima o indicijama i aluzijama, ali je također konstatirao da mu nitko nikad nije rekao da utakmicu pusti niti ima bilo kakav čvrsti materijalni trag ili dokaz da je to netko doista namjeravao”, pojašnjavaju i nastavljaju.

“Nadzorni odbor nije policijska niti neka slična isljednička institucija. O istom razgovoru uključene strane imaju dijametralno suprotne dojmove i interpretacije. S obzirom na to da nemamo nikakav materijalni dokaz za spomenute tvrdnje, isključivo različite interpretacije, NO je tada poručio svim akterima da ima nultu toleranciju na bilo kakve ideje koje bi uključivale namještanje utakmica i da neće dopustiti niti najmanje skretanje koje bi vodilo u takvom neprihvatljivom pravcu. Kratki zapisnik u kojem stoji rečenica o provedenim razgovorima i nepostojanju bilo kakvih čvrstih dokaza potpisali su svi osim gospodina Krešimira Gojuna, a on je potom napisao e-mail u kojem ponavlja svoj stav, no u njemu opet nismo našli ni jedan čvrsti dokaz već samo indicije.

Kaznena prijava

Nadzorni odbor HNK Hajduk ne smjenjuje niti postavlja bilo kojeg djelatnika osim predsjednika Uprave. Predsjednik Uprave odluke donosi samostalno, uključujući i odluku o zaštiti sportskog direktora koji je zbog težine optužbe za namještanje odlučio pokrenuti kaznenu prijavu protiv gospodina Krešimira Gojuna. Vrijednost koje NO prepoznaje kao izuzetno važne u izgradnji uspješne organizacije ili kluba kao što je HNK Hajduk jest upravo timski duh i uzajamno poštovanje svih odgovornih u Klubu te smo uvjerenja da se niti jedan pojedinac ne može postaviti iznad Kluba.

Nažalost, iako je sam priznao da nema dokaza niti bilo čega što bi upućivalo na obrazac ili barem prepoznatljiv smjer razmišljanja, gospodin Gojun je svejedno ustrajao u svom stavu. NO nema namjeru ulaziti u pozadinu njegove odluke, ali on je morao biti svjestan težine optužbi i posljedica koje će one izazvati unutar radne zajednice. No, to je njegov izbor, kao što je posao predsjednika Uprave da osigura optimalne radne uvjete u Klubu u kojem će djelatnici imati povjerenje jedni u druge i međusobno surađivati za zajedničku dobrobit, te sačuvati Klub od unutarnjih razmirica i podjela.

Smatramo da je gospodin Krešimir Gojun u protekle tri godine napravio pozitivan pomak u radu Akademije HNK Hajduk “Luka Kaliterna” i NO mu se zahvaljuje za sve dobro što je njegovim trudom ugrađeno u Akademiju. Gospodin Krešimir Gojun je ostavio iza sebe standarde kvalitetnog rada koje će njegov nasljednik morati zadovoljiti, a za dobrobit HNK Hajduk i njegovih navijača poželjno je i potrebno i nadmašiti ih.

Gospodinu Krešimiru Gojunu želimo svu sreću u daljnjem radu na novim izazovima.

Nadzorni odbor HNK Hajduk”, stoji u priopćenju NO Hajduka.