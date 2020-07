Američki atletičar Noah Lyles nije mogao doći sebi nakon onoga što mu se dogodilo na ‘Igrama nadahnuća’ u Zurichu. Naime, pobijedio je na utrci na 200 metara te je pritom srušio Boltov svjetski rekord iz Pekinga 2008. Vrijeme koje se pojavilo na semaforu iznosilo je 18:90, što je bolje od Boltovih 19:19.

You can’t be playing with my emotions like this….

got me in the wrong lane smh 🤦🏾‍♂️

— Noah Lyles (@LylesNoah) July 9, 2020