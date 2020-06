Ovo mu je bila prva utakmica nakon strom jesečne stanke

Španjolski nogometni velikan Real Madrid pobjedom 3-1 protiv Eibara krenuo je u nastavak La Lige koja je mirovala tri mjeseca zbog pandemije koronavirusa.”Kraljevski klub” je rutinski stigao do tri boda i tako nastavio lov za vodećom Barcelonom.

Real je sav posao obavio u prvom poluvremenu postigavši tri gola, a strijelci su bili Toni Kroos (4), Sergi Ramos (30) i Marcelo (37).

Hrvatski reprezentativac Luka Modrić igrao je za Real do 84. minute kada je umjesto njega u igru ušao Federico Valverde. Vatreni je dirigirao veznim redom, ali mnogi su se pitali zašto je na travnjaku ostalo toliko dugo. Valverde je ušao kao peta zamjena, ali je možda trebao jer nije bilo potrebe da Vatreni toliko dugo bude na ravnjaku jer Španjolce čeka ludi ritam i utakmice svaka četiri dana.

Dan ranije Barcelona je sa 4-0 u gostima dobila Mallorcu. Ivan Rakitić je za Barcu igrao drugo poluvrijeme, dok je Ante Budimir kod domaćina igrao do 84. minute.

Na ljestvici vodi Barcelona sa 61 bodom, Real Madrid je drugi s dva boda manje, a na trećem mjestu je Sevilla sa 50 bodova.

