‘NE ČUDIM SE VAMA KOJIMA JE OVO ČUDO’: Zadrov trener opet briljirao na presici

Ante Nazor najavio je petu utakmicu između Zadra i Cedevite koja će biti i odlučujuća

U subotu od 19 sati Višnjik će ugostiti majstoricu Zadra i Cedevite koja će dati drugog finalista Prvenstva Hrvatske i protivnika Ciboni. Zagrepčani su imali 2-0, ali Zadar je izjednačio na 2-2 i pripremio podlogu za čudesan preokret.

“Pokazali smo karakter vrativši se iz zaostatka 0-2. Rekao sam i prije posljednje utakmice da smo počeli igrati ravnopravno s Cedevitom. Ponavljam, ne znam hoće li to biti dovoljno jer trebat će se bacati na glavu, trebat će se mobilizirati”, rekao je Ante Nazor prije nego je ponovno bio slikovit.

Sinergija terena i tribina

“Ako svaka dlaka ima mišić, svaki se mišić mora mobilizirati. Trebat će više koncentracije jer nemojmo zaboraviti da smo prekjučer promašili deset slobodnih bacanja, a prije toga 11. Treba nam i bolji fokus kod izgubljenih lopti jer u tim slučajevima sami sebi dajemo poene, a ne Cedevita. To nju razigrava. Očekujem atmosferu koja će nam biti vjetar u leđa, očekujem sinergiju adrenalina na terenu i s tribina i samo se onda možemo nadati ravnopravnoj utakmici.”

U završnih pet minuta utakmice u Domu sportova zadarska je obrana posve zakočila Cedevitu.

“Obrana je broj jedan! Utakmicu će okarakterizirati minijature pojedinih igrača jer tu ima jakih individualaca i to treba striktnije pokrivati. Vidjeli ste da smo u prethodne dvije utakmice nadskakali protivnika i mislim da je to nužno kako bismo parirali na terenu. Ako to riješimo, učinit ćemo ono što je moguće odnosno pogoditi šut, odigrati kvalitetan low-post i pas-igru na perimetru. Bitno je da se protivnik prilagođava nama jer onaj tko se prilagođava, u pravilu gubi utakmicu.”

Tri Amerikanca

Nazor je opet za kraj još jednom u svom stilu podvukao.

“Moramo ostati skromni jer Cedevita ima takvu snagu rostera da se ne čudim vama kojima je ovo čudo. Da ne nabrajam visinu ugovora jer ja se kao trener s tim ne bavim. Imaju tri Amerikanca, reprezentativce iz cijele regije. Pa njima je dvanaesti igrač, koji ne ulazi u igru, nezamjenjivi igrač ovog reprezentativnog ciklusa Mustapić. Sve to dovoljno govori o njihovoj snazi i ulozi favorita. Ali sport je takav i mi se nadamo kako ćemo pružiti pravi otpor.”