NBA ZVIJEZDA ZAPREPASTILA SVIJET ODVRATNIM PORUKAMA: Durant brutalno izvrijeđao poznatog glumca – ‘Ti si pi*ka, ni žena te ne poštuje’

Nije neka tajna da je, jedan od najboljih košarkaša svijeta, Kevin Durant, izuzetno osjetljiv na kritiziranje i komentare vezane za svoju igru i ponašanje. Durant je zapravo pomalo i bolesno opsjednut onome što se piše o njemu pa je tako otkriveno da ima nekoliko lažnih profila s kojih brani samog sebe na društvenim mrežama.

Međutim, ovih dana Durant je ipak malo pretjerao i izazvao je incident koji je odjeknuo diljem svijeta. Napao je slavnog glumca Michaela Rappaporta, koji je veliki obožavatelj košarke, ali je ujedno i dežurni kritičar NBA-a, jer je ovaj uputio kritiku na jedan njegov intervju u kojem se ponio podosta neprofesionalno.

Rappaport je još početkom sezone kritizirao Duranta jer je prilikom razgovora s Shaqilleom O’Nealom i Charlesom Barkleyjem cijelo vrijeme gledao u pod i odgovarao s tek jednom riječi na pitanja. U međuvremenu je očito dosta zaiskrilo između Rappaporta i Duranta, a glumac je tako javno objavio prepisku njihova razgovora u kojoj ga je Durant brutalno izvrijeđao i prijetio mu nasiljem.

“Svakog dana dobivam prijetnje i odvratne poruke, ali ni u najluđim snovima ne bih pomislio da ću ih dobiti od Duranta. Osobno mi prijeti, spominje mi suprugu i želi se tući. I to bi trebao biti miljenik Amerike”, napisao je Rappaport uz četiri screenshota.

I receive threats and disgusting messages DAILY, but never in my wildest dreams did I think @KDTrey5 would be among them. The 🐍 himself is now threatening me, bringing up my wife and wants to fight. This is supposed to be America’s sweetheart right? #ImDaRealMVP pic.twitter.com/l1VQfGMMRF

— MichaelRapaport (@MichaelRapaport) March 30, 2021