NBA ZVIJEZDA UHIĆENA NAKON NAPADA NA DJEVOJKU: Udario ju je šakom i srušio na pod, a sve je gledao njen sin?

Košarkaš Toronto Raptorsa, 23- godišnji Terence Davis uhićen je New Yorku zbog napada i nasilničkog ponašanja, tvrde američki mediji.

Branič Raptorsa je u utorak navečer napao svoju djevojku u luksuznom apartmanskom hotelu, a 20-godišnjakinja je pozvala policiju. Navodno ju je Davis udario šakom zbog čega je pala, a u apartmanu je bio i njezin sin.

Raptors' Terence Davis has been charged on seven counts, including assault, harassment, endangering the welfare of a child and criminal mischief pic.twitter.com/Bi2qhOCtMF

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) October 28, 2020