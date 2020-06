NBA TRENERI KOJI IMAJU VIŠE OD 60 GODINA NE MOGU BITI NA KLUPI ZA VRIJEME UTAKMICE?: ‘To nema logike, pa kako ćemo raditi?’

Predsjednik Udruženja NBA trenera rekao je da se tek mora utvrditi kako će točno izgledati ta pravila

Povjerenik NBA lige Adam Silver izjavio je kako postoji mogućnost da treneri koji imaju više od 60 godina neće moći voditi svoje momčadi kada se natjecanje nastavi nakon pauze zbog pandemije koronavirusa.

“Stvar koju smo naučili o ovom virusu je ta da su mladi i zdravi ljudi najmanje ranjivi. No, u NBA ligi ima i starijih ljudi, a to su prvenstveno treneri. Zbog toga bismo trebali raditi na protokolu i na primjer zabraniti starijim trenerima da budu na klupi tijekom utakmice”, rekao je Silver u TNT-ovoj emisiji “Inside The NBA” i nastavio:

“Možda će oni trebati slijediti pravila fizičke udaljenosti, možda će trebati biti u svlačionici ili slično, ali ne želimo da budu blizu igrača kada počne utakmica jer ih želimo zaštititi.”

‘Jesu li svi koji imaju manje od 60 zdravi?’

Njegova izjava izazvala je brojne reakcije, a svoje mišljenje je iznio 65-godišnji trener New Orleans Pelicansa Alvin Gentry.

“To nema nikakve logike, kako ću ja voditi momčad na taj način? Pa jesu li svi koji imaju manje od 60 zdravi?”, prokomentirao je.

Trener Dallas Mavericksa 60-godišnji Rick Carlisle koji je i predsjednik Udruženja NBA trenera rekao je da se tek mora utvrditi kako će točno izgledati ta pravila te da još niša nije odlučeno.

Ako to pravilo stupi na snagu, svoje momčadi s klupe neće moći voditi Carlslie, Gentry, Gregg Popovich (71), Terry Stotts (60) i Mike D’Antoni (69).