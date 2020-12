NBA POMAŽE KLUBOVIMA U VRIJEME KORONAVIRUSA: Svaka momčad će dobiti po 30 milijuna dolara

Uoči nove sezone koja počinje 22. prosinca košarkaška NBA liga će svakom klubu dati po 30 milijuna dolara kako bi održali likividnost u vrijeme dok su im prihodi smanjeni zbog pandemije koronavirusa, objavili su američki mediji.

Na tu pomoć za 30 klubova NBA liga će potrošiti 900 milijuna dolara koje je skupila prodajom obveznica, čiji je dospijeće tri, odnosno četiri godine. Liga nije objavila kolika je kamata na obveznice, ali je napomenula da su kupci bili osiguravajuće kompanije i institucionalni investitori.

To assist clubs that have felt the financial pressures created by the coronavirus pandemic, the @NBA will allocate $30 million to each of its 30 teams.https://t.co/MMGChMwbYC

— SportTechie (@SportTechie) December 9, 2020