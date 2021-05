Američki košarkaš Caleb Swanigan, bivši član NBA ekipe Portland Trail Blazersa prije godine dana odigrao je svoju posljednju utakmicu.

Swanigan je NBA napustio nakon što je ostao bez ugovora, nakon čega se nije često pojavljivao u javnosti, a sada su ga konačno snimle kamere i svojim izgledom iznenadio je cijeli svijet.

Američki košarkaš se jako udebljao tijekom godine u kojoj nije bio na terenu i sada ima oko 200 kilograma.

Ex-Blazers Caleb Swanigan Replies to People Concerned About His Rapid Weight Gain After He Pleads Guilty to Weed Charge (IG-Vids) https://t.co/oW1HMTYJsq pic.twitter.com/GgTAgCANbp

— Robert Littal BSO (@BSO) May 20, 2021