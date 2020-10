Pričao je i o povratku navijača na tribine

Povjerenik NBA Adam Silver je u srijedu izrazio nadu da će se u novo sezoni, koja prema njemu neće početi prije siječnja, na tribine ipak vratiti navijači “ako brzi testovi na koronavirus” to budu omogućili,

“S odgovarajućim protokolima možemo vratiti navijače u dvorane”, izjavio je Silver na konferenciji za novinare uoči prve utakmice NBA finala između LA Lakersa i Miami Heata u Orlandu.

“To nam je stvarno cilj, ali ovisi o nekoliko dodatnih elemenata. Brzi testovi bi mogli biti ključ”, dodao je.

“Na temelju svega što sam pročitao nema apsolutno nikakve šanse da se prije sljedeće sezone pojavi cjepivo”, nadovezao se, dodajući da bi povratak gledatelja u dvorane mogao u početku biti ograničen.

No Silver nije do kraja isključio opciju da se utakmice opet igraju u svojevrsnom “balonu” kao ove sezone koja završava u kompleksu Disney World na Floridi.

“Nadam se da se nećemo vratiti u zatvoreno okruženje, ali to je nešto o čemu u dalje moramo razmišljati”, rekao je Silver priznajući ako koncept balona “funkcionira dobro” iako je on u početku sumnjao u to.

Na ponovljeno pitanje kada misli da će početi sljedeća NBA sezona, Silver nije htio odgovoriti precizno ali je ipak potvrdio da to neće biti prije početka sljedeće godine.

“Najprije sam rekao da najranije možemo početi oko Božića. Jer je to tradicionalno okupljanje za ligu. No vjerojatnije je da će to biti u siječnju”, kazao je povjerenik lige.