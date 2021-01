Trećeligaš Alcoyano u srijedu je izbacio Real Madrid u osmini finala Kupa kralja

Aktualni španjolski prvak Real Madrid u srijedu je ispao iz Kupa kralja. U osmini finala senzacionalno ga je nakon pšrodužetaka izbacio trećeligaš Alcoyano s 2-1.

Nakon tog poraza postao je upitan ostanak trenera Zinedinea Zidanea na klupi Kraljevkog kluba.

“Kada se izgubi uvijek se priča o tome. Preuzimam odgovornost za poraz, a dogodit će se ono što se treba dogoditi”, izjavio je Zidane na konferenciji za medije nakon utakmice.

Prepasivni Francuz

Španjolska TV emisija El Chiringuito, posvećena Realu, objavila je snimke koje pokazuju da se Zidane neobično ponašao tijekom i nakon te utakmice.

Kada je regularni dio susreta završio i uoči početaka produžetaka Zidane je bio jako pasivan i jedva da je razgovarao s bilo kojim svojim igračem. Upute je davao samo Marcelu, a isto je bilo i u poluvremenu produžetaka. Karim Benzema je došao do klupe s bolnim izrazom lica, a Zidane ga je pitao kako je i to je bilo to.

Smijeh u ozbiljnoj situaciji

U španjolskoj emisiji objavljena je i snimka na kojoj se vidi kako se dva igrača Reala, Isco i Marcelo, smiju neposredno prije početka produžetaka.

Ta gesta Realovih igrača sigurno neće dobro sjesti Zidaneu ni navijačima Reala.