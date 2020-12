NAVIJAČIMA MILANA OVO ĆE SIGURNO BITI DRAGO ČUTI: Pioli je ostao bez Zlatana, ali stigle su mu sjajne vijesti o Rebiću

Nogometaše talijanskog Milana, prvoplasirane momčadi Serije A, u srijedu navečer očekuje gostovanje kod Lazija na kojemu Rossoneri traže bodove za očuvanje vodeće pozicije.

ANTE REBIĆ NA METI TALIJANA: Vatreni dobio ogromnu javnu kritiku, jednu stvar mu jako zamjeraju

Trener Milana Stefano Poli na to gostovanje će voditi i dva nogometaša koja su se oporavila od ozljeda – hrvatskog reprezentativca Antu Rebića i mladog Talijana Sandra Tonalija.

Stefano Pioli would like ‘one last push’ from #ACMilan to end 2020 in style and revealed he will know about Sandro Tonali and Ante Rebic ‘in the morning’. https://t.co/0gtnCn3YK5#SerieA #MilanLazio #SerieATIM pic.twitter.com/ixAchCzaV9

