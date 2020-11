Pitanje je kako će izgledati Liverpoolova obrana

Navijačima Liverpoola stigle su u četvrtak najgore moguće vijesti. Naime, engleski prvak ostao je bez još jednog centralnog braniča na duže vrijeme. Joel Gomez ozlijedio se u srijedu tijekom treninga s engleskom reprezentacijom te je dan kasnije završio na operaciji koljena. iz kluba su priopćili da će zbog toga propustiti značajan dio preostalog dijela sezone.

Koliko će to teško pasti Jurgenu Kloppu jasno je jer ranije do kraja sezone ostao bez ključnog igrača Virgila van Dijka. S obzirom an to da su ljetos prodali Dejana Lovrena Redsi su sada ostali samo na Joelu Matipu pa će do siječnja Klopp morati dati priliku nekom od mlađih igrača, a kad se otvori prijelazni rok vjerojatno će kupiti ili na posudbu dovesti nekog iskusnijeg braniča.

Nakon što je stigla ova vijest navijači Liverpoola sjetili su se Lovrena te su poručili klubu da ga vrate na Anfield.

Where Is Lovren when you need him — Wikus Logan (@Av8terBoy) November 12, 2020

Time to bring back Lovren https://t.co/9Q0EJQwcky — Dav (@davidsc4rlett) November 12, 2020

I'd bite your hand off for Dejan Lovren right now. — Green Scouser (@Green_Scouser) November 12, 2020

Now you guys are begging for lovren to come back lol How times change… — mr.man-345 (@mrman3452) November 12, 2020