Zbog nezadovoljstva koje se posljednjih nekoliko mjeseci nakupilo u Barceloni te je kulminirao Messijevim zahtjevom za transferom Josep Maria Bartomeu napustio je predsjedničku fotelju. Uskoro slijede novi izbori za prvog čovjeka kluba, a jedan od potencijalnih kandidata, Joan Laporta, navodno je već donio odluku o svom prvom potezu ako zasjedne na užarenu fotelju.

Naime, španjolski tabloid Ok Diario tvrdi kako Laporte želi na klupu dovesti nikoga drugoga nego njemačkog stručnjaka i trenera Liverpoola Jurgena Kloppa.

Navodno to očajnički želi jer je uvjeren da je Nijemac prava osoba za veliki posao pred klubom, a to je izgradnja uspješne momčadi. Klopp je to već dva puta napravio. Prije Liverpoola s Borussijom Dortmund poharao je Njemačku te je s tim klubom igrao finale Lige prvaka.

Problem će Laporteu jedino predstavljati to što je Klopp prošle godine produžio suradnju s Liverpoolom do ljeta 2024. te je u ovom trenutku nezamislivo da napusti Anfield.