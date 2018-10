NAVIJAČI TEŠKIM OPTUŽBAMA ZASULI VRH KLUBA: ‘Tko je Dinamovim novcem platio Vargi jacuzzi i gradnju kuće?’

Dio stvari pronađenih u kući Franje Varge, osumnjičenog da je izrađivao lažne SMS-poruke kojima se, među ostalima, koristio Zdravko Mamić, plaćene su navodno i s računa GNK Dinamo.

Članovi udrugu ‘Dinamo – to smo mi’ oglasili su se povodom afere SMS, za koju ističu da je potekla iz prostorija kluba. U svojim zahtjevima traže među ostalim od Uprave kluba da jasno odgovore jesu li istiniti navodi u medijima, bliski istrazi u aferi SMS, da su pojedinim osumnjičenicima iz te afere kupovani dijelovi materijala i opreme za gradnju kuće u Belišću, kao i sam jacuzzi, i to novcima kluba, odnosno službenom karticom Dinama.

Traže izbacivanje Mamića i Vrbanovića

“Ako jesu tko je takvu odluku donio, kao i o kakvom je iznosu riječ? Tko će odgovarati za sudjelovanje u kaznenom djelu?”, stoji u njihovom priopćenju.

“Zdravko Mamić pokrenuo je cijelu aferu SMS koja danas trese Hrvatsku, a godinama je protivno zakonima i statutu kluba kadrovirao u Dinamu. Prije presude kukavički je pobjegao u BIH, a njegove lutke na koncu još nisu odgovorile na naš zahtjev da se takva osoba isključi iz članstva Dinama. Postavljamo pitanje Upravi kluba što je s našim zahtjevom da se Zdravka Mamića, Zorana Mamića i Damira Vrbanovića izbaci iz kluba sukladno statutu Dinama?”, navode iz Udruge.

Potom ističu kako su ljudi u Upravi, Nadzornom odboru i Skupštini kluba njegov izbor nametnut mimo volje članova te još jednom pozivaju sve članove spomenutih tijela Kluba da podnesu ostavke u Dinamu i tako pokrenu izmjenu statuta Dinama i omoguće demokratske izbore u klubu”, navode u svojim zahtjevima.

Agent tajne sile

Ostatak priopćenja posvećen je hrvatskoj policiji i političkoj eliti.

“Slučajevi nestanka spisa iz DORH-a, razbijanja mjera praćenja i slično nažalost su uobičajeni način djelovanja u hrvatskoj policiji te ostalom represivnom aparatu, a godinama se pojedinci iz redova policije uhljebljuju u Dinamu s ciljem progona vlastitih navijača, neistomišljenika.

Premrežen odnos HDZ-a, SDP-a i Milana Bandića te vodećih ljudi Dinama jasno je vidljiv kroz odnose Zdravka Mamića kao donatora ili medijskog agitatora u ime Dinama, čime zauzvrat dobiva “agenta tajne sile” iz Belišća te status vladara Dinama (neke nekretnine, građevinske dozvole i ostalo). O posebnim odnosima između Zdravka Mamića i sigurnosnih aparata države, također svjedoče transferi iz Policijske uprave zagrebačke na čelna mjesta u tijelima Dinama.

Uplate HHO-u

Tražimo od sadašnje Uprave Kluba i da otkrije koliko je novaca godinama Dinamo uplaćivao Hrvatskom helsinškom odboru (HHO) i na temelju čije i kakve odluke? Da li se putem dotične organizacije orkestriralo medijsko huškanje protiv navijača koji čine opoziciju kriminalcima u najvećim hrvatskim klubovima te znači li to da je Dinamo putem udruge Ivana Zvonimira Čička vodi kampanju protiv vlastitih navijača jer imaju suprotno mišljenje?

Udruga “Dinamo – to smo mi” neće odustati od svojih zahtjeva i kreće u konačnu pravnu bitku koju smo najavljivali. Rezultati koje Dinamo ove sezone postiže, prvenstveno u Europskim natjecanjima, nas vesele, ali ne možemo dopustiti da se njima zamagli činjenica kako vodstvo Dinama nema legitimitet te kako su odgovorni za pljačku stotina milijuna kuna kluba koja su dovela do prvih presuda i nekoliko novih procesa i istraga.

Pokušaj nasilnog preoblikovanja, kršenje vlastitog Statuta i amnestija pljačke Dinama samo su pokazatelji kako aktualna vlast u Dinamu ima jedinu svrhu, a to je bježanje od odgovornosti za svoja djela. Naši napori su usmjereni da Dinamovi uspjesi budu pravilo, a ne izuzetak. To je vjerujemo moguće samo sa zakonitim i legalnim ustrojem kluba kao zdravim temeljem. Više od uprave kluba ne tražimo lažna obećanja i medijske odgovore, idemo korak dalje, jer Dinamo – to smo mi!”, završava se priopćenje.