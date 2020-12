Hrvatski reprezentativac Luka Modrić proglašen je Realovim igračem mjeseca. Vatreni ove sezone opet igra kao u najboljim danima, a kako je nedavno napunio 35 godina svaki njegov nastup pod dodatnim je povećalom. Španjolski medij i javnost posvećuju mu dosta pažnje i već se neko vrijeme pitaju zašto mu klub ne nudi novi ugovor. Modrić se trenutačno ne zamara previše s tim. Na njemu je da da sve od sebe na travnjaku i pokaže da još nije za otpis.

[VIDEO] MODRIĆA U OVAKVOM IZDANJU JOŠ NISTE VIDJELI: Vatreni oduševio potezom na treningu Reala, ovo se uistinu ne viđa svaki dan

“Uvijek je lijepo dobiti ovakvu nagradu pogotovo kad znate da su navijači ti koji su glasovali. Želim se zahvaliti svima koji su glasovali za mene. Također navijačima želim zahvaliti na ljubavi i podršci koju mi pokazuju od trenutka kada sam došao u Real Madrid”, izjavio je Modrić po primitku nagrade. Potom je malo progovorio o sezoni.

Real Madrid Players of the Month for November 2020: pic.twitter.com/uYY2enyfsp

— M•A•J (@Ultra_Suristic) December 18, 2020