NAVIJAČI REAL MADRIDA ĆE SADA POTPUNO POBJESNITI: Perez je dozvolio ključnom igraču da ode iz kluba, zna se i zašto

Proslavljenog španjolskog braniča Sergija Ramosa se u zadnje vrijeme povezuje s francuskim prvakom PSG-om

Španjolski velikan Real Madrid bi na kraju sezone mogao ostati bez legenarnog španjolskog braniča i svojeg kapetana Sergija Ramosa, kojemu ugovor istječe na kraju sezone.

Španjolski list AS u utorak je objavio da Kraljevskom klubu više nije prioritet da njemu produže ugovor, već će svoju pažnju posvetiti drugom braniču, Ramosovom partneru na stoperskim pozicijama Francuzu Raphaelu Varaneu, kojemu ugovor traje do ljeta 2022. godine, no u klubu smatraju da on razmišlja o odlasku u neki drugi klub već ovog ljeta.

Odlučili tko im je važniji

Stoga ga mu čelnici Reala žele ponuditi novi, bogatiji ugovor, kako bi ga nagovorili da ostane u njihovim redovima.

Zbog situacije s Varaneom, u Realu su odlučili da neće više pokušavati postići dogovor s Ramosom, već će dopustiti njemu da donese odluku o svojoj budućnosti i fokusirati se na francuskog braniča.

Francuski branič navodno je privukao pažnju engleskih klubova koji bi ga htjeli dovesti u svoje redove i u Realu ga žele “privezati” novim ugovorom jer se žele osigurati u slučaju da Ramos odluči otići na kraju sezone.

Ramosu, ako odluči napustiti Real, ponuda za novi angažman sigurno neće manjkati. U zadnje vrijeme povezuje ga se s francuskim prvakom PSG-om, a da bi upravo tamo mogao zavrišti nagađa se nakon što je u nekoliko sati na Instagramu počeo pratiti nekoliko PSG-ovih zvijezda.