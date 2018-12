NAVIJAČI PRIJAVILI PREDSJEDNIKA UPRAVE DINAMA: Zatražili njegovo izbacivanje iz sporta pa objavili i kako klub planira štiti Mamića

Prijavili su Sportskoj inspekciji predsjednika Uprave Dinama te zahtijevaju njegovo izbacvanje iz sporta.

Udruga članova Dinama Dinamo to smo mi prijavila je prošli tjedan sportskoj inspekciji predsjednika Uprave Dinama Igora Kodžomana i zatražila da mu se izrekne zabrana djelovanja u sportu, te time automatski smjeni sa pozicije u klubu, priopćili su su i naveli kako je prema njihovim saznanjima Kodžoman na prekršajnom sudu pravomoćno osuđen zbog toga što GNK Dinamo nije u zakonskom roku objavio financijski izvještaj.

Kršenje Zakona

“Obzirom da je riječ o prekršaju iz Zakona o sportu (članak 86. st. 1. toč. 9.) istim zakonom je propisano kako osoba koja je u posljednje tri godine pravomoćno kažnjena za prekršaj u sportu prema odredbama Zakona o sportu obavljati stručne poslove u sportu, sudjelovati u radu skupštine ili tijela upravljanja sportske udruge ili trgovačkog društva niti može biti ovlaštena zazastupanje te pravne osobe. Iz toga proizlazi kako za Kodžomana postoji zapreka za obavljanje poslova u sportu, točnije da isti ne može obnašati dužnost predsjednika uprave Dinama”, pojasnio je odvjetnik Udruge “Dinamo to smo mi” Vanja Peh.

Navode i kako ovo nije jedina prijava koju su podnijela sportskoj inspekciji. Osim Kodžomana tako je prijavljen je i aktualni predsjednik ZNS-a Damir Vrbanović. U priopćenju ističu da je bivši Dinamov direktor nepravomoćno osuđen za izvlačenje 112 milijuna kuna iz Dinama svojedobno je pravomoćno osuđen u slučaju svastika u Splitu kao odgovorna osoba u ime HNS-a gdje je trenutno izvršni direktor HNS-a.

“Donese li Sportska inspekcija odluku da i on ne smije obnašati dužnost u sportu Vrbanović će nakon pozicije predsjednika ZNS-a gdje će ga danas naslijediti Tomislav Svetina ili Pero Karatović, izgubiti i posao u Savezu”, stoji u prioćenju Udruge.

Štite Mamića

Ističu i da idući tjedan planiraju podnijeti još nekoliko prijava Sportskoj inspekciji na temelju saznanja, odnosno sve brojnijih dojava ljudi iz kluba. Tako im je, tvrde, od nekoliko osoba došla informacija kako se uoči sjednice skupštine kluba u utorak, pripremaju promjene Statuta Dinama kojima bi se dodatno zaštitila pozicija Zdravka Mamića koji je u bijegu u Međugorju zbog presude iz Osijeka.

“Sve više nam se javljaju ljudi koji nam pričaju detalje iz kluba koji, iako na prvu zvuče nevjerovatno, se ispostavljaju istinitima. Nismo ni mi odmah vjerovali kada nam se govorilo o tome da se falsifikatoru Vargi kupovao jacuzzi, raunalna oprema i ostalo iz kluba, pa je na kraju Zdravko Mamić sve priznao. Neki dan smo našu kaznenu prijavu za taj slučaj nadopunili sa novim saznanjima. No, ljudi u Skupštini su nezadovoljni i najavama kako će vrhuška kluba dodatno ići štititi čovjeka koji je izvukao preko 300 milijuna kuna iz Dinama. Zbog straha se oni ne žele izjasniti javno, no mi planiramo javno poslati pitanja članovima Skupštine poput tko je i zašto odobrio kupnju tih svih predmeta Franji Vargi i na temelju čega. Zatim nas zanima kome su i u kojem iznosu odobrene pozajmnice kluba, jesu li one legalno vraćene i s kakvim zateznim kamatama, tko je otvorio račun u Austriji i zašto on nikada nije prikazan u papirima kluba i tko upravlja tim računom na kojem je bilo uplata i mnoga druga”, kazao je predsjednik Udruge Juraj Čošić.