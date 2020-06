Hrvatski reprezentativac Dejan Lovren oglasio se na poluvremenu utakmice između Chelseaja i Manchester Cityja. Napisao je 45′, jer upravo je njegov klub u tom trenutku dijelilo toliko od proslave prvog naslova prvaka nakon 30 godina. No, njegova dobra namjera obila mu se od glavu jer su ga navijači zasuli uvredljivim porukama i tražili da izbriše tu poruku.

Chelsea je golom Pulišića poveo krajem prvog dijela, ali je de Bruyne u nastavku, u 55. minuti izjednačio. Nakon toga krenuo je novi val napada na Vatrenog.

Nakon što je Chelsea ope tpoveo napisao je ovo:

We're not winning it anymore btw, City gonna score 5 now

— Gustav (@KongGustav) June 25, 2020