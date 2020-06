NAVIJAČI NE MOGU PRESTATI HVALITI FENOMENALNOG KRAMARIĆA NAKON 4 GOLA BORUSSIJI: ‘On je prava vatra…’

Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić postigao je četiri pogotka u 4-0 (2-0) pobjedi nogometaša Hoffenheima ostvarenoj u posljednjem kolu njemačkog prvenstva na gostovanju kod Borussije Dortmund, kojom su se plasirali u Europsku ligu.

RAPSODIJA KRAMARIĆA U DORTMUNDU: Briljantni Vatreni zabio čak četiri gola u 50 minuta i odveo Hoffenheim u Europsku ligu

Kramarić je sva četiri pogotka postigao na drugačiji način, a najljepši je bio prvi, kad je u 8. minuti na povratnu loptu sa 20-ak metara pogodio ljevi kut pokraj nemoćnog vratara Buerkija. U 30. minuti se ‘Krama’ našao na pravom mjestu i skrenuo u mrežu udarac Skova za 2-0, što je bio rezultat na poluvremenu.

U 48. minuti, kad je Borussia krenula po pogodak, Kramarić je iskoristio otvoreni prostor u jednom kontranapadu, došao do kaznenog prostora u kojem se lažnjakom oslobio čuvara i po treći put svladao nemoćnog švicarskog vratara Buerkija. Konačnih 4-0 Kramarić je postavio iz kaznenog udarca. Buerki je ‘pročitao’ njegov udarac, ali mu je lopta izmigoljila i ušla u mrežu.

Navijači su nakon utakmice davali brojne komplimente hrvatskom napadaču, a neki od njih su:

“Andrej Kramarić, kakav terorist”, “Kramarić je hladnokrvni ubojica” i “Što kažete na utakmicu Hoffenheima? Kramarić je prava vatra” samo su neki od njih.

How about the #TSG performance? Andrej #Kramaric was 🔥! #Achtzehn99

— Sam Abate 🇺🇸 🌊 (@SamAbate) June 27, 2020