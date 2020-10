Talijanski velikan Milan pobijedio je u subotu velikog rivala Inter (2:1) i zadržao stopostotni učinak u novoj sezoni Serie A.

[VIDEO] NEUNIŠTIVI IBRAHIMOVIĆ POTOPIO INTER U VELIKOM DERBIJU: Perišić upisao lijepu asistenciju, ali Zlatan je ukrao show

Milan je sada vodeći na ljestvici sa 12 bodova, tri više od Atalante, a četiri od Napolija, dok je Inter šesti sa sedam bodova.

Ubrzo nakon utakmice ‘isplivao’ je podatak da je Milan pobijedio u svakoj od prve četiri utakmice u prvenstvu u sezonama 1995./96., 1992./93., 1954./55. i 1950./51., a na kraju svih tih sezona Rossoneri su postali prvaci.

#ACMilan have won each of their first 4 matches of a Serie A season for the fifth time in club history.

It previously happened in 1995-96, 1992-93, 1954-55 and 1950-51. Milan went on to win the title in each of those seasons. pic.twitter.com/yeIRGqq2Lz

— MilanData📊 (@acmilandata) October 17, 2020