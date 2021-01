Mandžukićev dolazak mnogo bi značio za izuzetno mladu momčad Milana

Bivši napadač hrvatske nogometne reprezentacije Mario Mandžukić (34) nadomak je dolaska u trenutačno vodeći sastav talijanskog prvenstva Milan.

MANDŽUKIĆ STIGAO U MILANO: Navijači Rossonera ga dočekali u euforiji; ‘Grande Marioooo…’

Prema pisanju talijanskih medija, Mandžukića od potpisa šestomjesečnog ugovora s Milanom dijeli još samo liječnički pregled na koji je stigao u ponedjeljak.

‘GRANDE MARIO’: Mandžukić stigao na liječnički pregled, kamere snimile Hrvata, fanovi mu dobacili ‘veliki Mario’

Mandžukić je prije godinu i pol dana napustio redove drugog talijanskog velikana Juventusa nakon što je sa “zebrama” osvojio četiri uzastopna naslova prvaka Italije te je prešao u katarski Al-Duhail, s kojim je u srpnju raskinuo ugovor.

“Sretan sam zbog njega. Vraća se nogometu i to na razini na kojoj mu je mjesto. On je odabrao način života odlaskom u Katar, ali on je vrlo kompetitivan i znao sam da će se vratiti u važnu europsku ligu. On je igrač za visoku razinu i sjajne momčadi”, prokomentirao je Mandžukićev transfer u Milan sportski direktor Juventusa Fabio Paratici.

Tuttomercato je u međuvremenu objavio rezultate ankete u kojoj je sudjelovalo oko 100 njihovih čitatelja s pitanjem je li Hrvat dobro pojačanje za Milan. Oko 82% poručilo je kako će 34-godišnjak klubu donijeti iskustvo, golove i pobjednički mentalitet. Ostatak anketiranih nije toliko optimističan prije svega zbog činjenice da nije igrao 20 mjeseci.

Mandžukićev dolazak mnogo bi značio za izuzetno mladu momčad Milana u borbi za “scudetto”, naš bivši reprezentativac bi bio jedini iskusni napadač uz švedskog veterana, 39-godišnjeg Zlatana Ibrahimovića.

A Ibrahimović bi se mogao vratiti na travnjak nakon mjesec i pol dana izbivanja zbog ozljede mišića u ponedjeljak kada Milan gostuje kod Cagliarija u susretu 18. kola Serie A. Bit će to vrlo značajno saznanje za trenera “crno-crvenih” Stefana Piolija koji je u nedjelju saznao kako na Sardiniji neće moći računati na dvojicu standardnih igrača, Francuza Thea Hernandeza i Turčina Hakana Calhanoglua koji su bili pozitivni na testiranju na koronavirus. Milan će u Cagliariju biti prilično oslabljen jer se od koronavirusa još nisu oporavili naš Ante Rebić i Srbin Rade Krunić, ozlijeđeni su Ismael Bennacer, Alexis Saelemaekers i Matteo Gabbia, dok je Rafael Leao suspendiran.

[PROMO] Najbolje koeficijente i 100% bonusa na uplate do 1000 kuna potražite u kladionici Germania.