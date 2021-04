Navijači engleskih nogometnih klubova koji su suosnivači novog zatvorenog europskog natjecanja Superlige, oštro se protive planovima bogatih klubova i vlasnika te njihov plan nazivaju “krajnjom izdajom”.

Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Chelsea i Arsenal šest su engleskih klubova su među dvanaest klubova koji su potpisali osnivačku povelju nove Superlige. Njima se pridružuju španjolski Real Madrid, Barcelona i Atletico Madrid te tri talijanska predstavnika Juventus, Inter i Milan.

Nogometni svijet je na vijest o Superligi reagirao bijesno, a navijači su ogorčeni ovom odlukom svojih klubova.

Navijači aktualnog engleskog prvaka Liverpoola svoje su nezadovoljstvo iskazali tako da su na ogradi svojeg stadiona, Anfielda, izvijesili transparente s jasnim porukama.

“Navijači Liverpoola protiv europske Superlige”, napisano je na jednom transperentu, a na drugom su fanovi “pokopali” svoj klub:

‘Stramite se. Počivao u miru, Liverpoole.”

Liverpool fans have made their feelings clear at Anfield regarding the European Super League

Udruga navijača Chelseaja (CST) odluku uprave kluba opisala je kao “krajnju izdaju”. “Navijači su ogorčeni što je Chelsea jedan od klubova koji je potpisao osnivačku povelju. Voljeli bismo da ta izvješća nisu istinita. Ulazak u Superligu mogao bi značiti isključenje iz domaćih natjecanja i ozbiljno ugroziti postojanje i budućnost kluba”, napisali su za CST.

“Odluka je uvjetovana pohlepom da se njihovi ionako puni džepovi još više napune na vrhu nogometne piramide. Odluka također nema veze s odanim navijačima, poviješću ovog sporta i budućnosti nogometa u ovoj zemlji. To je nije opravdano. Dosta je!”, dodali su.

Engleski Tottenham, koji je među dvanaest klubova, također ne uživa potporu navijača, navodi “Guardian”.

“Trenutna uprava izdala je klub, njegovu povijest, navijače i svu čaroliju koja nogomet čini tako posebnim. Odluka o pridruživanju kluba u Superligu nije donesena u dijalogu s navijačima. To je jednostavno dovoljno. Uprava je spremna riskirati ugled institucije da pohlepno slijedi jedini interes za profitom”, napisali su u bazi navijača Tottenhama.

“Ovo je smrt Arsenala kao sportske institucije”, kratki su bili navijači ‘Topnika’. Navijači Manchester Uniteda su otišli korak dalje i napisali da su ovom odlukom čelnici “izzviždali nasljeđe onih koji su poginuli u Münchenu u avionskoj nesreći 1958. nakon tadašnje utakmice Lige prvaka”.

"We volunteer our time to work with you for the benefit of all associated with our club; in return we’ve been treated with contempt."

Manchester United fans’ forum representatives criticise the club for their silence over the Super League

— utdreport (@utdreport) April 19, 2021