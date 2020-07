NAVIJAČI LIVERPOOLA NISU POSLUŠALI UPOZORENJA: Klub ih pozvao da ne krše mjere, a oni im organizirali masovan doček

Nogometaši Liverpoola u srijedu navečer dočekali su Chelsea na svom Anfieldu. Uoči te utakmice navijačima su poslali upozorenje da ne izlaze masovno na ulicu zbog straha od širenja koronavirusa. No, oni ih nisu poslušali te su organizirali njihov doček na putu do stadiona.

Liverpool će nakon utakmice održati ceremoniju proslave naslova u nazočnosti obitelji igrača.

Redsi su, inače, sedam kola prije kraja osigurali svoj 19. naslov engleskog prvaka, a prvi nakon 30 godina čekanja.

Posljednji naslov Liverpool je osvojio u sezoni 1989-90. pod trenerskom palicom svoje igračke legende Kennyja Dalglisha.

Corona virus just having a break so Liverpool fans can celebrate pic.twitter.com/6g2lx8WDxh

Liverpool fans welcoming the team bus as they arrive at Anfield 🔴 pic.twitter.com/wrRos5yB2k

'The message from the police is clear – celebrate at home.'

Liverpool fans are being warned to stay at home to celebrate winning the Premier League to avoid another Covid-19 spike. @Nickdixonitv reports the police warn there could be arrests if large crowds gather. pic.twitter.com/bQI3PJLBSa

— Good Morning Britain (@GMB) July 22, 2020