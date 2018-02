POLICIJA PRETRESLA TORCIDU NA AUTOPUTU: Stigao niz uputa svima koji idu na Maksimir, evo čega se morate pridržavati

Kao i uvijek prije derbija policija je proslagila ovu utkamicu visokorizičnom zbog čega će biti povećane mjere osiguranja.

Navijači Hajduka rano jutros zaputili su se iz Splita prema Zagrebu gdje se u 15 sati igra najveći hrvatski derbi. Dalmatinski potal objavio je kako je policija kod odmorišta Kozjak preusmjeravala sve automobile s navijačima prema benzinskoj stanici gdje su vršili pretres vozila. Dio navijača je prvu kontrolu imao već na naplatnim kućicama u Dugopolju.

Kao i uvijek prije derbija policija je proslagila ovu utkamicu visokorizičnom zbog čega će za osiguranje biti angažiran veći broj policijskih službenika iz PU zagrebačke i drugih policijskih uprava.

Upute policije

“S obzirom da se očekuje veći broj posjetitelja i navijača te organiziranih navijačkih skupina, a temeljem ranijih iskustava i trenutne sigurnosne procjene, policija će u kontinuitetu poduzimati niz mjera i radnji sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, Zakonu o javnom okupljanju, Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima i drugim propisima kako bi ova utakmica protekla u povoljnom sigurnosnom okružju”, priopćeno je iz zagrebačke policije.



Također objavili su i niz uputa naivjačima koje prenosimo u cijelosti.

“Ulazi za gledatelje se otvaraju u 12.30 sati, a zbog opsežnih mjera sigurnosti koje će se poduzimati s ciljem sprječavanja unošenja zabranjenih predmeta i sredstava na prostor stadiona, potrebno je doći što ranije na stadion.

Na kolnom ulazu od Kipa sportaša i prostoru u zoni raskrižja Ulice Svetice i Maksimirske, sve do zapadnog raskrižja zapadnog parkirališta stadiona, na prostoru poligona autoškole i tržnice Borongaj, Hitrecovoj ulici i prostoru južnog ulaza na stadion Maksimir, temeljem Prethodne suglasnosti nadležnog tijela Grada Zagreba bit će zabranjeno zaustavljanje i parkiranje.

Zabrane u prometu

Također temeljem Prethodne suglasnosti nadležnog tijela Grada Zagreba i sukladno prosudbi policije, moguće su zabrane prometovanja Maksimirskom od Kvaternikovog trga do Mandlove, Ulicom Svetice od Maksimirske do Branimirove, Budakovom ulicom, Kennedyevim trgom, Zvonimirovom ulicom od Heinzelove do Harambašićeve između 12 i 18 sati.

Upućujemo posjetitelje da u zonu stadiona i ostale prostore ne donose pirotehnička sredstva, sredstva pogodna za napad i ozljeđivanje, transparente i znakovlje neprimjerenog sadržaja te pića koja sadrže alkohol. Bezalkoholna pića nije dozvoljeno nositi u staklenim bocama. Protiv prekršitelja ovih odredbi poduzeti će se Zakonom propisane mjere i radnje. Na stadion se neće moći unositi kišobrani, upaljači, štapovi za zastave na razvlačenje te predmeti koji su pogodni za napad ili sakrivanje nedozvoljenih predmeta i sredstava, plastične boce i drugi kruti predmeti kao ni torbe i ruksaci.

Pozivamo posjetitelje da u bližoj zoni stadiona Maksimir ne parkiraju vozila na prostorima koji nisu predviđeni za parkiranje ili na kojima je parkiranje zakonom ili postavljenom prometnom signalizacijom zabranjeno, kako ne bi dolazilo do zastoja ili poremećaja u odvijanju prometa. S obzirom na ograničen broj parkirnih mjesta u zoni stadiona Maksimir, preporučujemo dolazak javnim gradskim prijevozom.

Mjere i radnje koje će poduzimati policija

Sukladno ovlastima iz Zakona o policijskim poslovima i ovlastima policija će snimati i fotografirati prostor stadiona te sukladno prosudbi i druga javna mjesta većeg okupljanja građana. Poduzimat će se opsežne mjere osiguranja na ulazima i u užoj zoni stadiona Maksimir, a sukladno potrebi i prosudbi i na širem gradskom području, posebice na dolaznim pravcima Gradu Zagrebu i stadionu Maksimir.

Provodit će se dodatne mjere nadzora i upravljanja prometom, a prema potrebi i preusmjeravanje prometa na prilaznim pravcima stadionu. Policijski službenici poduzimat će potrebne mjere u cilju uočavanja i procesuiranja osoba koje preprodaju ulaznice ili ih stavljaju u opticaj na nedozvoljeni način, vrše nedozvoljenu trgovinu i slično.

Upućujemo apel i poziv građanima, a posebno posjetiteljima utakmice da poštuju smjernice, upozorenja i zapovjedi policijskih službenika i drugih službenih osoba organizatora (zaštitari, redari), kako u dijelu nadzora i upravljanja prometom, tako i u dijelu sigurnosnih mjera.

Pozivamo navijače i gledatelje da se prije utakmice, na samom stadionu za vrijeme odigravanja utakmice i nakon utakmice ponašaju fer, korektno i sportski kako bi se ova utakmica odigrala u primjerenom ozračju vrhunskog sportskog događaja”.