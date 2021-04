Nekoliko sati prije utakmice s Brightonom izašli su na ulice

Engleska Premier liga objavila je u utorak kako je nakon sastanka sa sudionicima “jednoglasno i snažno” odlučila odbaciti plan pokretanja Superlige te kako namjerava pokrenuti korake protiv šest engleskih klubova koji su pristali sudjelovati u tom natjecanju.

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United i Tottenham Hotspur objavili su u utorak kako namjeravaju biti dijelom Superlige, natjecanja koje ne bi bilo pod okriljem UEFA-e, a taj je potez naišao na kritike javnosti.

“Premier liga razmatra sve dostupne akcije kako se ovakva situacija ne bi dodatno razvila. Liga će nastaviti surađivati sa svojim sudionicima, navijačima, Vladom, UEFA-om, FA-om… kako bi zaštitila najbolje interese nogometne igre te poziva klubove koji su uključeni u novopredloženo natjecanje da odmah prekinu svoje sudjelovanje u njemu. Premier liga zahvaljujući navijačima i svim sudionicima na podršci koju su nam pokazali u ovom važnom pitanju. Ta reakcija dokazuje koliko naša otvorena piramida i nogometna zajednica znače ljudima”, objavila je Premier liga.

A nekoliko sati prije utakmice jednog od osnivača Superlige, Chelseaja, navijači su se okupili kod njihovog stadiona, Stamford Bridgea i poručili Romanu Abramoviču što misle o njegovoj odluci.

Guardion je u utorak, inače, objavio je Chelsea jedan od kluobva koji bi na koncu mogao odustati od ove priče. Uefa se pak nada da će bogati engleski velikani zbog vrlo loše reakcije javnosti i pritiska i velikog pritiska britanske vlade možda odustati od pokretanja Superlige i vratiti se u Ligu prvaka i Europa ligu, a čini se kako bi im se želje mogle ostvariti.

