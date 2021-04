Njemački i europski nogometni prvak Bayern Munchen nalazi se u turbulentnom razdoblju. Bavarci su u četvrtfinalu ispali iz Lige prvaka i neće braniti europski naslov, a nedugo nakon toga njihov trener Hansi Flick potvrdio je da na kraju sezone napušta klub.

Flick je navodno bio u skukobu sa sportskim direktorom Hasanom Slihamidžićem i njemački mediji su objavili da je upravo zbog toga odlučio da će napustiti klub.

Nakon što je Flick odlučio otići iz Bayerna, o cijelom slučaju su se oglasili i navijači tog kluba. Oni su pokrenuli peticiju za odlazak Salihamidžića, kojeg smatraju glavnim krivcem za Flickov odlazak.

“Kao navijači i članovi kluba, smatramo neprihvatljivim način na koji se postupa s najboljim svjetskim trenerom! Preuzeo je tu poziciju u teškoj situaciji i izvukao maksimum iz momčadi (6 trofeja) “, stoji u uvodu te se od kluba zahtijeva da se ne rastane s Flickom, već sa Salihamodžićem:

“Željeli bismo da Hasan Salihamidžić najavi hitnu ostavku na mjesto sportskog direktora. U suprotnom, pozvali bismo nadzorni odbor Bayern Münchena da ga smijeni i makne iz uprave.”

📝 Bayern Munich fans have started a petition "pro Hansi Flick, Brazzo raus."

The petition demands the club commit to Flick long-term as head coach and sack Hasan Salihamidzic as head of sport if he doesn't resign on his own.

The petition has more than 21,000 signatures. ✍️ pic.twitter.com/r6adKWFp4h

— DW Sports (@dw_sports) April 20, 2021