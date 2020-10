NAVIJAČI BARCELONE VRAĆAJU SE NA STADION: Zna se koja bi se utakmica prva mogla igrati pred publikom

katalonski generalni direktor za sport Gerard Figueras smatra da bi se publika mogla vratiti u prosincu ove godine

Katalonska regionalna vlada u petak je najavila kako bi tamošnji nogometni velikan Barcelona mogao otvoriti svoj stadion Camp Nou za određeni broj gledatelja za dvoboj posljednjeg kola Lige prvaka protiv talijanskog Juventusa koji bi se trebao igrati u prosincu.

“Razgovarali smo s klubom oko postupnog povratka gledatelja i došli smo do zaključka kako je to tema koju treba razmatrati od utakmice do utakmice. U prvoj fazi bi na Camp Nou moglo biti od tri do pet tisuća osoba, a potom bi se sukladno epidemiološkoj situaciji taj broj mogao povećati”, kazao je katalonski generalni direktor za sport Gerard Figueras za lokalni sportski dnevnik Sport.

“Mislim kako bi protokoli mogli biti spremni upravo za utakmicu Lige prvaka protiv Juventusa 8. prosinca ako se situacija ne pogorša”, zaključio je.