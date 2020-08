Nakon što je argentinski nogometni superstar i kapetan Barcelone Lionel Messi u utorak je obavijestio čelnike svojeg kluba da želi aktivirati klauzulu u ugovoru koja mu omogućava da ih ovoga ljeta napusti potpuno besplatno.

POTRES NA CAMP NOU, MESSI NAPUŠTA BARCELONU: Iz kluba službeno potvrdili da je zatražio odlazak

Odmah nakon što se pojavila ta vijest, krenula su i nagađanja u kojem bi klubu on mogao nastaviti karijeru.

SUPERBOGATAŠ PRIPREMA TEREN ZA DOLAZAK ARGENTINCA: Počela je ‘operacija Messi’, posao koji bi mogao srušiti sve rekorde

Neki poznati klubovi odmah su se pojavili kao potencijalni kandidati, a u srijedu su brojni europski mediji objavili kako najveće šanse za taj transfer ima engleski Manchester City, na čijoj klupi sjedi Pep Guardiola koji je radnije trenirao Messija u Barceloni.

Španjolski novinari Gerard Romero i Marcelo Bechler, čovjek koji je prvi otkrio da će Neymar otići iz Barce u PSG, potvrdili su da Messi želi karijeru nastaviti upravo u Cityju.

Manchester City are best-placed to sign Lionel Messi should he leave Barcelona, reports @gerardromero pic.twitter.com/lfoAHtCZA8

