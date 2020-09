Najbolji nogometaš na svijetu, Lionel Messi, pojavio se na treningu po prvi put otkako je poručio vodstvu kluba kako želi otići. Marca javlja da je stigao sat i pol prije početka treninga, a ispred trening kamppa Sant Joan Despi dočekala ga je horda novinara.

“Nikad ne bih išao protiv Barcelone jer je to klub koji volim i koji mi je pružio sve otkako sam stigao, to je klub mog života. Hoću nastaviti karijeru u Barçi i moj se stav neće promijeniti iako sam želio otići “, kazao je Messi u dugom intervjuu za Goal.com emitiranom u petak popodne.

Argentinski superstar najavio je u petak da će “ipak ostati u Barceloni”, nakon što je klubu 25. kolovoza rekao da želi jednostrano raskinuti ugovor i već desetak dana traje sapunica oko njegova odlaska.

Messi, koji je šest puta proglašavan najboljim nogometašem svijeta, inzistirao je da može otići iz katalonskog kluba kao slobodan igrač, dok je Barcelona potom aktivirala otpusnu klauzulu od čak 700 milijuna eura.

“Nisam želio biti uključen u bilo kakve sudske parnice s Barcom i zato ostajem. No, i dalje tvrdim da je uprava kluba na čelu

Lionel Messi has returned to training with Barcelona for the first time since the fallout with the club over his future.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 7, 2020