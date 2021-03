Nogometaši zagrebačkog Dinama priredili su čudo nakon što su u uzvratnom susretu osmine finala Europske lige na stadionu Maksimir nakon produžetaka pobijedili Tottenham s 3-0 i tako nadoknadili poraz 0-2 iz prve utakmice.

Tottenham je u Londonu slavio s 2-0, no Dinamo je u uzvratu golovima Mislava Oršića (63, 83, 106) uspio prirediti senzaciju izborivši plasman u četvrtfinale.

Posebno je bilo zanimljivo gledati reakciju navijača Tottenhama, ali i njihovih najvećih rivala, Arsenala, nakon Oršićeva trećeg gola. Oni su organizirano pratili susret i komentirali ga te sve snimali.

“Ovo je sramota. Kako ste dopustili da se ovo dogodi, hrpo piz*una”, čuje se ako viču fanovi Spursa.

"TAKE YOUR TIME WITH IT!" 🕺🕺🕺

Tottenham have been KNOCKED-OUT of the Europa League by Dinamo Zagreb! 😱#UEL pic.twitter.com/o6aD1EXCeN

— AFTV (@AFTVMedia) March 18, 2021