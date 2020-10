NAVAREZ POBJEDNIK 12. ETAPE NA GIRO D’ITALIA: Joao Almeida zadržao vodstvo u ukupnom poretku

Ekvadorac Jhonatan Narvaez (INEOS Grenadiers) pobjednik je 12. etape ovogodišnje biciklističke utrke “Giro d’Italia” vožene sa startom i ciljem u Cesenaticu u dužini od 204 kilometra, dok je Portugalac Joao Almeida (Deceuninck-QuickStep) zadržao vodstvo u ukupnom redoslijedu.

KOLUMBIJAC NEMA TEŽE OZLJEDE: Teško je pao jučer u prvoj etapi slavne utrke

Narvaez se našao u skupini od 14 vozača koja se vrlo rano izdvojila iz glavne skupine u etapi, a tijekom zahtjevne trase tijekom koje je pred biciklistima bilo čak osam uspona iskristaliziralo se kako su najbolji u toj skupini bjegunaca on i Ukrajinac Mark Padun (Bahrain-McLaren) koji su ostali sami na čelu 30-ak kilometara prije cilja.

Giro d'Italia Stage 12 won by Narvaez whilst Joao Almeida retains the lead overall. Tao Geoghegan Hart was 10th today and James Knox 27th and Ben Swift 59th. More soon. pic.twitter.com/37TbO4lTh0

