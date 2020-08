Engleza je sud proglasio krivim po više točaka optužnice nakon sudjelovanja u tučnjavi u jednom noćnom klubu

Engleski branič i kapetan Manchester Uniteda Harry Maguire osuđen je u utorak na 21 mjesec zatvora uvjetno pred grčkim sudom jer je proglašen krivim po više točaka optužnice nakon sudjelovanja u tučnjavi u jednom noćnom klubu na grčkom otoku Syrusu prošli tjedan.

KAPETAN MAN. UNITEDA DOZNAO KAZNU: Proglašen je krivim zbog tučnjave, pokušaja podmićivanja, napada na službenu osobu i vrijeđanja

Maguire je pred grčkim sudom proglašen krivim zbog nanošenja tjelesnih ozljeda, pokušaja podmićivanja, napada na službenu soobu te vrijeđanje nakon što je priveden na Mykonosu.

Manchester United captain Harry Maguire found guilty of repeated bodily harm, attempted bribery, violence against public employees and insult after his arrest on Greek island of Mykonos https://t.co/cn7CPojOCN — BBC Breaking News (@BBCBreaking) August 25, 2020

U pritvoru je proveo dva dana nakon incidenta. On se s bratom i prijateljem potukao s nekim engelskim turistima u noćnom klubu, a onda se nakon toga opirao uhićenju.

KAPETAN MAN. UNITEDA SE JAVIO NAKON ŠTO GA JE SUD PROGLASIO KRIVIM ZBOG TUČNJAVE U NOĆNOM KLUBU: ‘Samo se tri stvari ne mogu sakriti…’

‘Ja ne volim tako živjeti’

U petak je BBC objavio intervju s Maguireom koji je za britanski medij prepričao svoju stranu događaja u Grčkoj. Na početku je istaknuo kako se ne namjerava ispričati zbog tog incidenta jer smatra da nije kriv.

EXCLUSIVE

Coming up shortly on @BBCNews – Harry Maguire breaks his silence after being found guilty of assaulting Greek police this week, the England & Utd star telling me he was “scared for his life” and will not be apologising pic.twitter.com/MwGiDnlmhj — Dan Roan (@danroan) August 27, 2020

“Isprika je nešto što se radi kada napravite lošu stvar, a ja mislim da nisam napravio ništa loše. Žao mi je što sam bio u toj situaciji, igram za jedan od najvećih klubova na svijetu i žao mi je što su ljudi u klubu i naviječi morali prolaziti kroz ovo. Ja volim Grčku i ovakva stvar se mogla dogoditi bilo gdje na svijetu”, počeo je Maguire i nastavio:

“Nogometašima je vrlo teško šronaći neko mjsto daleko od svega, a ja ne volim tako živjeti svoj život.”

Grozna priča

Zatim se osvrnuo na sam incident u kojem se potukao s dvojicom muškaraca iz Albanije.

“Dvojica su prišla mojoj sestri i pitali je otkud je, a onda su joj oči otišle u jednu stranu. Počela je trčati i onesvjestila se. Svi su počli vrištati”, rekao je Maguire pa opisao kako je došlo do njegovog uhićenja.

Harry Maguire says he feared for his life when Greek police arrested him last week as he thought he was being kidnapped. He's spoken exclusively to @BBCSport's @danroan

👉 https://t.co/aiiMP3Ld1J pic.twitter.com/yO3N7Byndi — BBC Sport (@BBCSport) August 27, 2020

“Kad je zaustavljen neš minibus, prvo sam pomislio da sam otet, na cesti su bila osmorica muškaraca. Natjerali su nas da klenkeno i podignemo ruke, a onda su nas počeli udarati. Osjetio sam da me netko lupo po nogama i čuo rečenicu ‘Tvoja karijera je gotova, više nećeš igrati’. Tada sam pomislio da smo u bezizlaznoj situaciji i bio sam siguran da nije bila riječ o policajcima pa sam u panici i strahu pokušao pobjeći”, rekao je Maguire koji je potpom otkrio da mu je laknulo kad su ga stavili u ćeliju.

Zbog tog događaja engleski izbornik Gareth Southgate odlučio je povući Maguirea s popisa igrača za utakmice Lige nacija protiv Islanda i Danske.