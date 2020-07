ZLOČESTI DEČKO SVJETSKOG TENISA OPET SE OBRUŠIO NA HRVATA: ‘Veselim se kada ćemo se sresti da vidim je li ti narastao taj kikiriki od mozga…’

Australac je u petak ponovno napao hrvatskog igrača

Već neko vrijeme traje prepucavanje između hrvatskog tenisača Borne Ćorića i Australca Nicka Kyrgiosa, koji je poznat kao zločesti dečko svjetskog tenisa, a podbadanje se nastavilo i u petak kada je Kyrgios ponovno prozvao Hrvata.

Sve je počelo tako što je Ćorić u nedavnom intervjuu za Jutarnji list stao u obranu Adria Toura u Zadru, turnira na kojemu se zarazio koronavirusom, i njegovog glavnog organizatora, prvog tenisača svijeta Novaka Đokovića.

Kyrigos je bio jedan od najglasnijih kritičara Adria Toura, a njegove je napade Ćorić prokomentirao na sljedeći način:

“To je jednostavno on, nemam drugo objašnjenje. Pročitao sam što je pisao, ali me totalno boli briga jer i on voli biti general poslije bitke. Da netko drugi očitava lekcije i prodike, možda bih i razumio, ali baš Kyrgios… Nekako to nije realno. Ali okej, to je njegov đir, tako funkcionira i nemam s tim problema, niti mi smeta na osobnoj razini.”

Brzo odgovorio

Nije dugo trebalo čekati na Kyrigosov odgovor hrvatskom tenisaču jer se Australac u srijedu oglasio na Twitteru i poslao oštru poruku.

You should care. Do you have rocks in your head? Again, you can stand up for your mates, I’m just trying to hold them accountable. When I said what I said, I didn’t intend to bother. They are tennis players, they aren’t special. Just as I thought Coric intellectual level = 0 (🍩) https://t.co/KNBa5mNG77 — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) July 29, 2020

“Trebalo bi te biti briga. Imaš li kamenje u glavi? Ponavljam, naravno da možeš podržati svoje prijatelje, ali ja ih samo smatram odgovornima. Oni su samo tenisači i nisu posebni. Kako sam i mislio, Ćorićev intelektualni nivo = 0”, napisao je Australac.

‘Je li ti dosadno?’

Sada je Ćorić na Twitteru odgovorio Australcu na tu poruku i poručio mu sljedeće:

“Stvarno, Nick Kyrigos? Ti govoriš kako se treba ponašati? Je li ti dosadno ili malo previše (i dvije ikone koje prikazuju čaše vina)?”

Really @NickKyrgios ??? You're preaching about behavior?? Bored much or too much 🍷🍷? — borna coric (@borna_coric) July 30, 2020

Stigao nastavak

U petak je Kyrgios odgovorio na taj ćorićev komentar sljedećom porukom na Twitteru:

“Ponovno se šališ o globalnoj pandemiji i to pokazuje koliko si zreo. Bit će mi drago kad ćemo se ponovno sresti, da vidim je li ti konačno narastao taj kikiriki od tvojeg mozga. Ali da, malo mi je dosadno kada gledam taj tvoj dosadni tenis i osobnost koja ne donosi ama baš ništa ovom sportu”, napisao je Australac.

Again. Joking about a global pandemic. Shows your maturity level champion. Gonna be good to see you next, see if that peanut of a brain has grown. — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) July 30, 2020

But yes, a tad bored watching your boring ass tennis and personality bringing absolutely zero to the sport. — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) July 30, 2020

Sada ostaje vidjeti hoće li mu Ćorić odgovoriti na ovo.