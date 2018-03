NAPUSTIO BARCU UZALUD: Legendarni Brazilac pojasnio zašto Neymar neće uskoro osvojiti Zlatnu loptu

Top Scorers in 2017/18 for club and country:

1. Cristiano Ronaldo (43 Goals)

2. Mohamed Salah (40 Goals)

3. Harry Kane (39 Goals)

4. Robert Lewandowski (38 Goals)

5. Lionel Messi (38 Goals)

