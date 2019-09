NAPREDAK NA WTA LJESTVICI: Donna Vekić stigla do velikog uspjeha, ovo joj još nikad nije uspjelo

Nakon rezultata na US Openu Hrvatica je stigla do najboljeg renikga karijere

Četvrtfinale US Opena donijelo je hrvatskoj tenisačici Donni Vekić napredak od dva mjesta na najnovijoj WTA ljestvici, pa je sada na 21. poziciji i to joj je najbolji renking u karijeri. Petra Martić, koja je zaustavljena u osmini finala US Opena, pala je za jedno mjesto, te je 23. igračica svijeta.

Barty zamijenila Osaku na vrhu

Do najboljeg renkinga karijere stigla je i senzacionalna osvajačica US Opena 19-godišnja Kanađanka Bianca Andreescu, koja je u finalu dobila Serenu Williams. Bianca Andreescu je poboljšala renking za deset mjesta i sada je peta tenisačica svijeta.

Braniteljica naslova Japanka Naomi Osaka, koja je ispala u osmini finala, pala je sa prvog na četvrto mjesto, a na prvu poziciju vratila se Australka Ashleigh Barty.