NAPOLI I ATALANTA ODIGRALI BEZ GOLOVA: Odluka o finalistu Kupa pada za tjedan dana u Bergamu

U prvoj utakmici polufinala Talijanskog nogometnog kupa branitelj naslova Napoli i Atalanta su odigrali 0-0. Odluka o finalistu tako će pasti u uzvratu koji je na programu za tjedan dana u Bergamu.

Hrvatski reprezentativni veznjak Mario Pašalić igrao je za Atalantu od 73. minute.

Napoli 0-0 Atalanta FT:

Neither team could find a breakthrough in Naples. pic.twitter.com/ifDZOZ4Nlj

— Squawka News (@SquawkaNews) February 3, 2021