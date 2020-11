NAPOLI GORI UOČI UTAKMICE S RIJEKOM: Navijači kod stadiona napravili spektakularnu bakljadu u čast Diega Maradone

Nogometaši Rijeke u 4. kolu Europske lige gostuju kod Napolija. Utakmica se igra samo jedan dan nakon što je preminula ikona tog kluba Diego Maradona. Svima je i više nego jasno koliko Maradona znači navijačima tog kluba. U Napulju ga slava kao boga, a nakon što je preminuo krenula je inicijativa da se stadion San Paolo preimenuje u čast Argentinca.

Navijači Napolija okružili su uoči utakmice s Rijekom stadion i oko njega zapalili baklje. Impresivni prizori iz Napulja odmah u obišli svijet, a kako je to izgledalo pogledajte u video:

Outside the Stadio San Paolo in Naples as fans chant for Diego Maradona.#Argentina #RIPDiego #Napoli

📽 @napolimagazinepic.twitter.com/nITQMm03WR

— Barry Anderson (@BarryAnderson_) November 26, 2020