NAPETO JE BILO I DILJEM EUROPE: Mađari izbacili Celtic, Sarajevo ispalo zbog teške sudačke pogreške

Mađarski prvak Ferencvaros priredio je iznenađenje pobijedivši na gostovanju škotskog velikana Celtic sa 2-1 u susretu 2. pretkola nogometne Lige prvaka.

Iznenađenje je priredila i ciparska Omonija koja je u Varšavi nakon produžetaka pobijedila Legiju sa 2-0.

Mađari su poveli u Glasgowu u sedmoj minuti golom Davida Sigera. Izjednačio je Ryan Christie u 53. minuti, a pobjedu gostima donio je Tokmac Nguen u 75. minuti. Za Ferenvcaros je do 86. minute igrao bivši igrač Lokomotive Uzuni.

Omonija je u Varšavi slavila sa 2-0, a golove su zabili Jordi Gomez iz kaznenog udarca u 92. minuti, te Thiago Santos u 107. minuti. Za Legiju je cijeli susret igrao Domagoj Antolić.

FK Sarajevo knocked out Champions League after losing to Dynamo Brest 2-1 in Belarus. Two cheap goals conceded, FKS a better team, and they will be fuming for this situation when Ahmetović scored what was supposed to be an equaliser being called offside. Terrible call. pic.twitter.com/WezjPIdjZp

— Saša Ibrulj (@sasaibrulj) August 26, 2020