NAMA OVO, NAŽALOST, NE IZGLEDA NIMALO DOBRO: Evo kako bi Hrvatska mogla izgledati na Euru, ako se UEFA-ina zabrana ostvari

Dvanaest bogatih europskih klubova postiglo je u kasno u nedjelju dogovor o osnivanju novog nogometnog natjecanja Superlige u kojoj bi sudjelovalo 20 klubova. To je razbjesnilo nogometnu javnost, a Uefa je zaprijetila sankcijama za te klubove. U ponedjeljak se u Montreuxu održao sastanak Izvršnog odbora Uefe. Glavna tema je bila promjena formata Uefinih klupskih natjecanja poslije 2024., ali su raspravljali i o vijesti koja je zatresla nogometnu Europu.

Predsjednik Uefe Aleksander Čeferin potvrdio je nakon sastanka kako igrači koji će sudjelovati u Superligi neće moći nastupati na svjetskim i europskim prvenstvima te da neće moći igrati za svoje reprezentacije.

“Mogu samo naglasiti kako smo još više ujedinjeni oko sramotnog i sebičnog prijedloga tih klubova i ništa više. Ujedinjeni smo protiv tog projekta. Ujedinjeni smo u borbi protiv ovog besmisla od projekta”, poručio je.

Čeferinova zabrana

“Uefa tu nije samo zbog novca, a Superliga jeste. Uefa 90 posto sredstava reinvestira u nogomet i kao takve ih distribuira. Radi se o interesima nekolicine. Osnovni princip se ne može mijenjati, solidarnost je nešto vječno, ali za neke ljude ona ne postoji. Jedina stvar koja ih zanima su novci u njihovim džepovima. Želim zahvaliti cjelokupnoj nogometnoj obitelji i klubovima, osim tih 12. S tom idejom pljunuli su svima u lice koji vole nogomet. Nećemo im dozvoliti da nam ukradu nogomet”, dodao je. Nije međutim znao reći do kada će vrijediti zabrana igračima da igraju u Uefinim natjecanjima.

“Moramo učiniti sve što možemo, sve što je u našoj moći za to da Superliga nikada ne urodi plodom”, naglasio je Čeferin.

Njegovu odluku podržao je i šef FIFA-e, Gianni Infantino. “Mi se snažno protivimo Superligi i to se neće promijeniti, to je odmicanje od institucija. FIFA podržava UEFA-u. Moj je zadatak zaštititi europski model sporta, klupska natjecanja i reprezentacije. Ako klubovi odluče otići svojim putem, morat će živjeti sa svojim izborom. Ili su unutra ili su vani. Ne mogu biti napola unutra, a napola vani“, rekao je Infantino.

Hrvatska desetkovana

No, što konkretno ova zabrana UEFA-e znači za hrvatske igrače koji igraju u klubovima osnivačima Superlige?

Ova zabrana mogla bi teško pogoditi izbornika Zlatka Dalića. Naime, Mateo Kovačić, Ante Rebić, Ivan Perišić, Marcelo Brozović, Luka Modrić, Šime Vrsaljko i Ivo Grbić igraju za klubove koji sudjeluju u Superligi, a ako UEFA i FIFA ostanu dosljedne i zabrane nastupe u reprezentacijama svim igračima koji će sudjelovati u tom natjecanju, onda će Hrvatska imati ogroman problem jer bi ostao bez većine ključnih igrača.

Čeferin nije konkretizirao kada bi zabrana trebala stupiti na snagu, ali nagađa se kako bi to moglo biti 2022. godine, a to znači da Hrvatska neće moći računati na ove igrače u nastavku kvalifikacija za SP u Kataru 2022. godine, kao niti na samom prvenstvu. No, postoji također i mogućnost da se ta Čeferinova prijetnja ostvari već ove godine, ove sezone čak. A onda je Dalić u golemom problemu.

Hrvatska od 11. lipnja igra na Euru, 13. lipnja nastupa protiv Engleske na Wembleyju, a u skupini su još s vrlo jakim Česima i Škotima. Ako se Čeferinova prijetnja ostvari uskoro, Dalić će imati velikih muka sa sastavljanjem reprezentacije. U slučaju da neće moći računati na ove igrače iz Superlige, Dalić će spasti uglavnom na pričuve, barem kada je u pitanju vezni red.

Kako bi mogla izgledati Hrvatska

Na vratima bi i dalje bio Dominik Livaković iz Dinama, ispred njega na desnom beku bio bi, ako gledamo sadašnji kadar, Josip Juranović, s lijeve strane Borna Barišić, a ima opciju i sa Bornom Sosom i Domagojem Bradarićem.

Na stoperskim pozicijama bili bi Dejan Lovren i Domagoj Vida, a ima opciju s Dujom Ćaleta-Carom, jer nitko od njih ne igra, barem za sada, u klubovima Superlige.

Kao što smo kazali, obrana je još sigurna, ali vezni red je problematičan. Bez Modrića, Kovačića i Brozovića, Dalić nema druge opcije nego igrati s Milanom Badeljem i Mariom Pašalićem, a kao ofenzivni vezni ostao bi Nikola Vlašić, ako u međuvremenu ne ode u neki od klubova Superlige.

Dalić tu može pridodati i mlade zvijezde, poput Nikole More, Lovre Majera ili Luke Ivanušeca, ali teško da će oni u tako kratkom roku postati osovina i ključni igrači u momčadi.

Nadalje, na krilima opet imamo problem. Ante Rebić i Ivan Perišić nastupaju u klubovima Superlige i prema Čeferinovoj zabrani oni neće smjeti biti u reprezentaciji. Dakle, umjesto njih s lijeve strane bio bi Josip Brekalo, a s desne Andrej Kramarić. U špici je dakako Bruno Petković.

Dalić si svakako može proširiti roster nekim drugim igračima, kako iz “lige pet” tako i iz HNL-a. Evo recimo, Mislav Oršić, Mile Škorić i Kristijan Lovrić već su ionako jednom nogom u reprezentaciji. Tu su još i Simon Sluga, Lovre Kalinić, Dario Melnjak, Filip Uremović, Ante Budimir, Tin Jedvaj, Marin Pongračić, Domagoj Bradarić i Toma Bašić, igrači koje je Dalić već koristio i koji su znali odigrati solidno.

Dakle, izbornik bi se mogao pokrpati za Euro, ali gubitak ovolikog broja ključnih igrača odjednom bio bi, čini nam se, poguban.